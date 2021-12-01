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عقاب قاس لدخلاء أزعجوا الأفيال أثناء موسم التزاوج (فيديو)

Lebanon 24
01-12-2021 | 12:16
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أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة هجوم فيل عملاق على سيارة خاصة برحلات "السفاري" في جنوب إفريقيا.

ووقع الهجوم في محمية "سلاتي غيم" بحديقة كروغر الوطنية، التي تنظم رحلات للتعرف على الحيوانات البرية في البلد الثري ببيئته.

وهاجم الفيل سيارة كانت تقل مجموعة من الطلاب أثناء رحلتهم في المحمية، حيث قَلَب المركبة مثيرًا الذعر بين صفوف ركابها، حسبما ذكر موقع "نيوزويك".
 
 
 
وذكرت شركة "إيكو ترينينغ" التي تدير المحمية، في بيان، أن "مجموعة من المدربين والمتدربين صادفوا قطيعًا من الأفيال، مما جعلهم يوقفوا السيارات حتى يتمكنوا من مراقبة الحيوانات بعد منحها فرصة لتهدأ، خصوصًا أنها بموسم التزاوج".
 
وأضاف البيان: "عندما تتكاثر الأفيال، يمكن للذكور أن تصبح عدوانية للغاية بسبب ارتفاع هرمون التستوستيرون، وهو ما يرجح سلوك الحيوان".

واختتم: "تعرضت السيارة لأضرار كبيرة، ومن حسن الحظ أن أحدًا لم يصب بأذى".
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