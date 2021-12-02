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منوعات
"هاوس أوف غوتشي" يغضب ورثة دار ازياء عريقة ...فما السبب؟
Lebanon 24
02-12-2021
|
08:00
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في تسعينيات القرن الماضي، هزت جريمة قتل، ماوريتسيو غوتشي، وريث أحد أبرز دور الأزياء الفاخرة في العالم الشارع الإيطالي، بل وعالم صناعة الأزياء والموضة بأكمله.
وبعد أكثر من ربع قرن، يخرج فيلم "هاوس أوف غوتشي" ليروي قصة جريمة القتل، والأحداث المتضافرة التي أدت إلى الحدث المأساوي.
يستند الفيلم إلى كتاب سارة غاي فوردن "دار غوتشي: قصة مثيرة عن الجريمة والجنون والبريق والجشع"، ويسرد أحداثه بطريقة تجمع بين الثروة والحب والأضواء والاحتقار والخيانة والغيرة والغدر.
الفيلم من إخراج ريدلي سكوت، وتلعب ليدي غاغا دور البطولة فيه، إذ تجسد شخصية باتريتسيا ريجياني، التي أدينت بجريمة قتل زوجها السابق، ماوريتسيو غوتشي، وريث إمبراطورية الأزياء الشهيرة في عام 1995.
كما يشارك فيه كوكبة من أبرز نجوم ونجمات هوليوود، مثل آدم درايفر، وآل باتشينو، وسلمى حايك وجيريمي أيرنز.
المصدر: BBC
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