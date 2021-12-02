20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
"عملية هوليوودية".. عصابة تقتحم سجنا بمدرعة!
Lebanon 24
02-12-2021
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
اقتحمت عصابة مكسيكية سجنا بطريقة هوليوودية، مستخدمة قافلة من السيارات، بينها عربة مدرعة، قبل أن تشتبك مع الحراس، وتتمكن من تحرير 9 مساجين.
ونفذت العملية في سجن وسط مدينة تولا، ومن بين الذين تم تهريبهم زعيم عصابة محلية تعرف باسم "Pueblos Unidos"، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأصيب أحد حراس السجن بجروح، إضافة إلى ضابط شرطة، بالهجوم الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، وفقا لسلطات ولاية هيدالغو.
وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلت عنها الصحيفة، أن العصابة فجرت أيضا عدة سيارات مفخخة، لكن السلطات قالت إنها ما زالت تحقق في كيفية اشتعال النيران في المركبات.
ويذكر أن تفجير السيارات المفخخة هو أمر نادر الحدوث في المكسيك، لكن السيناريو المتوقع هو أن العصابة فجرت السيارات لإلهاء قوات الشرطة والجيش عنها أثناء تنفيذ العملية.
وقال سيمون فارغاس، وزير الداخلية بولاية هيدالغو، "اقتحمت مجموعة مسلحة السجن على متن عدة سيارات، وبالقرب منه تم حرق مركبتين، كجزء من عملية الجماعة الإجرامية، من أجل تشتيت الانتباه".
وأعلنت السلطات أن عناصر من الجيش والشرطة والحرس الوطني، يشاركون بعملية "مطاردة ضخمة" للعصابة.
وتقول الصحيفة إن مدينة تولا، هي موقع مصفاة "بيميكس" الضخمة، وتستغل العصابات خطوط أنابيب البترول لسرقة البنزين منها، وبيعه لاحقا لسائقي السيارات أو محطات الوقود، غالبا مع تهديدات في حال عدم الشراء.
ويعتقد أن العصابة التي داهمت السجن، هي واحدة من العصابات الرئيسية التي تقف وراء سرقة البنزين في ولاية هيدالغو.
ويذكر أن عصابات مكسيكية داهمت عدة سجون خلال السنوات الماضية، أو انتحلت صفة قوات الأمن، لتحرير سجناء، وفقا للصحيفة.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
انخفاض لافت في سعر صرف الدولار
Lebanon 24
انخفاض لافت في سعر صرف الدولار
13:31 | 2021-12-01
01/12/2021 01:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه اللافت أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه اللافت أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:06 | 2021-12-02
02/12/2021 02:06:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدانها 3 من أطفالها بحادث دهس في استراليا.. إعلان غير متوقع من عائلة عبدالله اللبنانية
Lebanon 24
بعد فقدانها 3 من أطفالها بحادث دهس في استراليا.. إعلان غير متوقع من عائلة عبدالله اللبنانية
02:04 | 2021-12-02
02/12/2021 02:04:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر تشرين الثاني
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر تشرين الثاني
10:17 | 2021-12-01
01/12/2021 10:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر وفاءً.. هل زوجكِ من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر وفاءً.. هل زوجكِ من بينها؟
23:46 | 2021-12-01
01/12/2021 11:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:03 | 2021-12-02
طبيية قتلت مسنّاً... بترت الساق الخطأ خلال العملية الجراحية!
08:00 | 2021-12-02
"هاوس أوف غوتشي" يغضب ورثة دار ازياء عريقة ...فما السبب؟
05:00 | 2021-12-02
كويكب يقترب منا الأسبوع المقبل... هل الأرض بخطر؟
03:37 | 2021-12-02
إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج للأسبوع الأول من شهر كانون الأول 2021.. إحذروا هذه التواريخ
03:30 | 2021-12-02
أم تقع في خطأ فادح على "فيسبوك"..وهذا ما عرضته للبيع!
02:00 | 2021-12-02
بتر الساق الخاطئة لمريض.. وهذا ما حلّ به!
فيديو
قبلات على الشفاه ومشاهد حميمة.. عبد المنعم عمايري وكندا حنا يتخطيان الحدود ويتعرضان للهجوم! (فيديو)
Lebanon 24
قبلات على الشفاه ومشاهد حميمة.. عبد المنعم عمايري وكندا حنا يتخطيان الحدود ويتعرضان للهجوم! (فيديو)
03:53 | 2021-12-02
02/12/2021 15:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"سوبارو" تُعلن عن إحدى أفضل سيارات الدفع الرباعي لهذا العام... تعرفوا إلى "Forester" الجديدة
Lebanon 24
"سوبارو" تُعلن عن إحدى أفضل سيارات الدفع الرباعي لهذا العام... تعرفوا إلى "Forester" الجديدة
11:00 | 2021-12-01
02/12/2021 15:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا ست جميلة بفضل الله".. هكذا تتجاهل شيرين أخبار انفصالها عن حسام حبيب
Lebanon 24
"أنا ست جميلة بفضل الله".. هكذا تتجاهل شيرين أخبار انفصالها عن حسام حبيب
03:00 | 2021-12-01
02/12/2021 15:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact