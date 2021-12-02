أم تقع في خطأ فادح على "فيسبوك"..وهذا ما عرضته للبيع!

تعرضت أم في بريطانيا لانتقادات لاذعة بعدما نشرت عن طريق الخطأ إعلانا لبيع طفلها.





ونشرت لوسي باتل إعلانا خاطئا على "فيسبوك"، بينما كانت تحاول بيع أريكة قديمة في منزلها.



وعرضت لوسي على "فيسبوك" صورة لابنها أوسكار البالغ من العمر سبعة شهور، مع منشور قالت فيه: "للبيع العاجل اليوم".

ونقلت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية عن لوسي قولها: "ارتكبت خطأ فادحا باختيار صورة أوسكار بدلا من الأريكة من ملف الصور المخزّن على كمبيوتري".