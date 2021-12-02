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أم تقع في خطأ فادح على "فيسبوك"..وهذا ما عرضته للبيع!

Lebanon 24
02-12-2021 | 03:30
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تعرضت أم في بريطانيا لانتقادات لاذعة بعدما نشرت عن طريق الخطأ إعلانا لبيع طفلها.


ونشرت لوسي باتل إعلانا خاطئا على "فيسبوك"، بينما كانت تحاول بيع أريكة قديمة في منزلها.

وعرضت لوسي على "فيسبوك" صورة لابنها أوسكار البالغ من العمر سبعة شهور، مع منشور قالت فيه: "للبيع العاجل اليوم".
ونقلت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية عن لوسي قولها: "ارتكبت خطأ فادحا باختيار صورة أوسكار بدلا من الأريكة من ملف الصور المخزّن على كمبيوتري".
 
وأضافت: "عرفت خطأي عندما بدأت تعليقات سلبية كثيرة تصلني على هاتفي المسجل مع المنشور".

وتابعت: "معظم الذين علقوا على المنشور سخروا مني، بينما هاجمني آخرون متهمين إياي بأني لست الأم المثالية التي تحافظ على أولادها وتحميهم".

واختتمت لوسي حديثها للصحيفة البريطانية قائلة: "شعرت بالراحة عندما حذفت المنشور. سأحرص في المرات القادمة على التحقق قبل النشر، وأن أختار الصور الصحيحة المرفقة بمنشوراتي"
المصدر: سكاي نيوز
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