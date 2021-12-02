إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج للأسبوع الأول من شهر كانون الأول 2021.. إحذروا هذه التواريخ

ماذا ينتظر الأبراج في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول 2021؟ إليكم أبرز التوقعات المهنية والعاطفية والحظوظ التي سترافقكك في الأسبوع الاول من شهر كانون الأول وفقاً لتوقعات الإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح.

برج الحمل

تكون المهمات مرهقة جداً في أول أيام الأسبوع خاصةً بين الخميس 2 والجمعة 3، وقد يكون عليك تحمل بعض النكسات في الوقت هذا، أو تصبر قليلاً على المشاكل والهموم. يوفر لك كومب بلوتون فرصة لعقد صداقات مفيدة جداً مع الخارج على الصعيدين الشخصي والمهني وهذا يساعدك في إيجاد الحلول.

عاطفيا: حاول أن تشارك المقربين والأصدقاء والأحباء أوقات طيبة بين يوم الأحد 5 والإثنين 6. تعتبر الفترة هذه جيدة للتواصل مع اللذين تحبهم، أو حتى للتعبير عن عواطفك. قد يحمل يوم الثلثاء فرصة جيدة ويخفف من بعض المتاعب.

برج الثور

تبدأ الشهر بالقليل من التردد وعدم الإطمئنان خاصةً بين الأربعاء 1 والجمعة 3. إذا شعرت في هذه الأيام أنك غير مرتاح فاعلم أنّ الفلك يؤثر عليك ويجعلك تشعر بهذا التردد والحيرة. يشير الكسوف في برج القوس يوم السبت 4، إلى أوضاع مالية لكنه لا يؤثر عليك بطريقة سلبية. ويحصل في منزلك الثامن وقد يتعلق بأمور مادية تخص بعض المقربين أو الزوج أو أحد الأولاد.

عاطفيا: راهن على يومين هما الأحد 5 والإثنين 6، فقد يكونان من أفضل أيام الأسبوع ويكون المزاج هادىء جداً والظروف تسمح بمصالحة لبعض الأوساط أو معالجة شؤون صعبة ودقيقة. تعاود الإنطلاق بعد فترة من الجمود. ويكون الوقت مناسباً لإجتياز بعض العقبات السابقة. قد تسوّي مسألة في العمل على أثر تحرك أو لقاء مهم مع بعض الأطراف أو تغيير يحصل في العمل أو المنزل وذلك إعتباراً من الإثنين 6.

برج الجوزاء

حاذر من بعض الأخطاء المادية التي قد ترتكبها في بداية الشهر هذا، في الشأن المالي على الأخص. إختار يوم الخميس 2 ، لمناقشة وضع مهني وتجنب التطرق لأي موضوع في كل المجالات بين الجمعة 3، وبين السبت 4، خاصةً أنّ القمر الجديد والكسوف المتزامن مع ماركور في برج القوس أي في مربع مع برجك يجعلك تعيش بعض الإرباكات والأجواء الدقيقة حتى تاريخ الأحد 5.

عاطفيا: تعترضك حواجز لم تتوقعها أو يحصل أمراً لم يكن في الحسبان ويحُول دون تنفيذ رغبة معينة. عليك أن تكون حذراً لأنّ الكسوف يؤثر عليك مباشرة. تكون الأوقات أفضل بين الثلثاء 7 والخميس 9، وتشعر أنّ الأجواء أفضل وتصبح أكثر سلاسة وقد تتوصل إلى حلول تتعلق بمشكلة عالقة أو لمعاودة المفاوضات بعد فترة من الجمود إعتباراً من آخر الأسبوع هذا.

برج السرطان

تنفتح على يومين واعدين ويحملون لك بعض الفرص ويجعلونك تفكر في بعض المشاريع على المدى البعيد. يعني بين الأربعاء 1 والخميس 2 تكون مرتاحاً ومتفائلاً وربما تفكر بمشروع بعيد الأمد ولكن الآن لا تُنفذ أ شيء، لا بل تروّى ولا تغامر في مجالات عقيمة ولو أنك تحقق بعض الأرباح بين الجمعة 3 والسبت 4. أو تبحث أمر مهم يتعلق بشأن مادي أو بمصرف او تتلقى معلومات تفيد إستثماراتك.

عاطفيا: كن حذراً جداً وحريص بين الأحد 5 والإثنين 6، فهذه الفترة معاكسة وتولد بعض الإرباك في حياتك العاطفية. كن واقعياً في دراساتك وأبحاثك وتوقعاتك ولا تصدق بعض الأوهام.

برج الأسد

حاذر من تاريخ الثلثاء 7 والأربعاء 8، لأنهم يحملون بعض التشنجات وتراجع معنوي، في حين أنّ الكسوف يبشر في تغييرات إيجابية تتجلى في الأسابيع القادمة. كما يجعلك الكسوف هذا تجري بعض التعديلات على أوضاعك المالية والمشاريع الإستثمارية.

عاطفيا: تستفيد من بعض المحادثات والنقاشات في بداية الشهر وخاصةً بين السبت 4 والأحد 5. هذين اليومين يحملون لك خبراً ساراً أو إرتياح بعد يومين من التشنج والخشية من الفشل. يحمل لك يوم السبت 4، أرباح مالية كما يكون الحب على موعد معك بين يوم الأحد 5 والأربعاء 8، أو صداقة أو دعم للحبيب أو الشعور بأنك محبوب جداً. قد تتلقى عرضاً عاطفياً لكن الأفلاك تطلب منك التروّي حتى يوم الإثنين 13، رغم وعود ساتورن في تقدم مهني وإنفراج على صعيد قضية تنافسية.

برج العذراء

تضطر إلى دفع نفقات أو لمراجعة بعض الحسابات. قد تزول هذه الإشكالات إبتداءً من الأحد 5 وتكون أخف يوم الإثنين 6. تشعر بإرتياح أكبر خلال هذين اليومين. في هذه الأثناء يدعم كوكب مارس مسيرتك كما إرادتك الصلبة رغم تنافره مع كواكب أخرى. تشتد عزيمتك وقد تجسد بعض المشاريع وإذا كنت تعمل في الشأن العام فقد تقوم بدور فعّال أو تعالج وضع مالي خاص أو عام بين الأربعاء 8 والخميس 9 .

عاطفيا: حاذر من نزاعات في مجالات مهنية وشخصية وإنتبه من تطرف أو من تدخل أحد الأشخاص في شؤونك أو من عدو متربص فيك ولا يُظهر للعلن ويعمل من وراء الستار وهذا في بداية الأسبوع وحتى تاريخ 4، الذي يُعتبر أخطر يوم في الأسبوع.

برج الميزان

تستفيد من الطوالع الفلكية إذا كنت تدير عمل بنفسك أو تمارس نشاطاً فردياً غير مرتبط بمؤسسات أو بوظيفة. وقد تحقق ربح في أول يومين من الأسبوع هذا وتطّلع على معلومات تسعدك جداً. القمر الجديد الذي يترافق مع الكسوف في تاريخ 4 في برج القوس يدعوك إلى إستثمار يكون له مردود جيد جداً، وقد تبرز نتائجه بين الثلثاء 7 والأربعاء 8، لكن الفلك يحذرك من تسرع أو تهور بين الإثنين 6 والثلثاء 7، إياك أن تقدم على مبادرة أو حسم، حاول أن تنوع بإتجاهاتك ومشاريعك يوم الثلثاء 7 وبالتحديد يوم الأربعاء 8 والخميس 9.

عاطفيا: إياك أن تكون سلبي في الفترة هذه لانك ستنسجم في حياتك العاطفية مع صديق أو حبيب مقرَّب تلاقي إلى جانبه الأمان والحنان.

برج العقرب

لا تخشى من المغامرة وسلوك درب جديدة بين يوم الأربعاء 1 ويوم الخميس 2. تدعم الأفلاك خطواتك وتؤهلك لإنجاز واعد جداً في الوقت هذا. تبحث شأن مالي مهم بين يوم الجمعة 3 ويوم السبت 4، وقد تواجه تغييراً في مجال مهني يخص أحد المسؤولين. أو تعيش حالة خاصة في الوقت هذا. تعيد ترتيب بعض الأوراق. يدعوك الفلك إلى التعامل بواقعية وإعتدال وعدم التسرع في هذه الأثناء وعدم البدء في أي خطوة قبل التأكد من أنك أنجزت أعمالك.

عاطفيا: يشير الكسوف الحاصل إلى بعض التغييرات في حياتك. إبتداءً من الإثنين 6 ، يجب عليك دراسة كل مشاريعك بهدوء ولا تقع في الأوهام مهما كانت الإغراءات خاصة بين الثلثاء 7 والأربعاء 8، فهذان اليومان معاكسان جداً وانتبه من أي نقاش أو مواجهة ولا تذهب إلى مواعيد صاخبة وحاول الإبتعاد عن بعض الإستفزازات وكن حذراً.

برج القوس

تستفيد من بداية الشهر وتوظف طاقتك في مشروع واعد جداً، حتى لو واجهتك عوائق قد تزول مع الأيام خاصة وأنّ الإتصالات تكون غنية جداً بين الأربعاء 1 والخميس 2. تتلقى في هذه الأثناء دعماً كبيراً على الأخص بين السبت 4 والأحد 5، رغم وجود الكسوف في برجك مع ماركور. إنطلق من الإثنين 6 لإنجاز عملية حسابية لكل النفقات. تكون الفترة هذه مناسبة جداً للشؤون المادية والإستثمارية والمالية، لذا لا تؤجل البحث فيها. يدعمك كوكب مارس لكن الفلك يدعوك للتأني والعمل من ضمن فريق متخصص من دون إرتجال خاصة بين الجمعة 10 والسبت 11. هذان اليومان معاكسان وقد يعرضونك لهفوات أو لخصومة شديدة. تُبرز كفاءتك في هذه الأثناء ويكلل النجاح جهودك.

عاطفيا: إنتبه ولا تتنازل أمام الذي يدعي حقوق ليست له وحاول أن تثبت مصداقيتك بمستندات تخصك. تأكد أنّ طريقك أصبحت سالكة والتردد لن يفيدك بشيء. والكسوف هذا هو معبر لك.

برج الجدي

ترتفع المعنويات وتشعر أنك مقدم على إنجاز كبير، بين الأحد 5 والإثنين 6، ويحملون لك هذين اليومين دعماً كبيراً من اللذين حولك ويعززون ثقتك في نفسك حتى تختار الأنسب لك. يحمل لك أورانوس الحظ إعتبارا ًمن الإثنين 6، ويوفر لك طاقة إيجابية عليك إستغلالها في الوقت المناسب وهذا يُساعدك على إنجاز بعض الأفكار. أما الشؤون المالية فتزدهر بين الثلثاء 7 والخميس 9.

عاطفيا: إنتبه لكل من يبدي حرصاً عليك وإهتمام ورعاية ويخبىء نوايا سيئة أو يحاول إبعادك عن الحقيقة ويوقعك في الشائعات. راقب من حولك وإنتبه من بعض المغرضين وحتى لو كانوا صامتون ولا تعطي ثقة عمياء لشخص تجد في محبته مبالغة كبرى. سيرشدك حدسك على الحقيقة.

برج الدلو

قد تتشكَّى من إعادة الأمور وتكرارها في بداية الشهر وتشعر في القلق بسبب وضع مهني يسبب لك الإستياء، ولكن ورغم معاكسة كوكب مارس تنعم بقدرة على ضبط الأمور بفضل كوكب ماركور الذي يوحي لك بأفكار جيدة ويواكب كوكب الشمس في برج القوس. تكون حاضراً من أجل إتمام مهمة أساسية ويعدك ماركور في الفترة هذه بقدرات جمّة على إلتقاط الفرص والقيام في إستثمارات ناجحة أو بأبحاث ودراسات. تكون الفترة هذه جيدة للمشاريع المهنية إبتداءً من الثلثاء 7 ، الذي يحمل لك تحالف أو شراكة أو إنجاز مهم شرط أن لا تحاول فعل المستحيل في الوقت هذا إذا شعرت أنّ مهمة سابقة لك في هذا المجال أخفقت سابقاً.

عاطفيا: تفرح في أجواء عاطفية مناسبة بين يوم الجمعة 3 والإثنين 6. تدعوك الفترة هذه إلى ملاقاة الحبيب أو التواصل معه أو ربما يتم لقاء عذب جداً في هذه الأيام.

برج الحوت

لا تستعرض نجاحاتك في بداية الشهر، حتى لا تثير نقمة الآخرين ولا تعتقد أنّ الجميع يريدون لك الخير وحتى لو أظهروا لك هذا الشيء. حاول الإستفادة من عرض أو من فكرة تطرح ربما في المجال العام بين الأربعاء 1 والخميس 2، وقد تجعلك الفكرة هذه منشرحاً أو تجعلك تحلم بآفاق جديدة. يعدك جوبيتور بأفراح مهنية وإنتصار ويرمي بظلاله عليك ويعطيك الحظوظ. قد تأسف لتصرف يصدر عن أحد المقربين بتاريخ السبت 4.

عاطفيا: الخسوف الحاصل في منزلك الرابع غير مريحاً وتشعر أنه يؤثر على أعمالك ومشاريعك كما على حياتك العائلية بطريقة مباشرة. عليك أن تكون حذراً ومتكتماً على أثر هذا الشيء. حاول الإصغاء لحدسك إبتداءً من يوم الاحد 5، لأنه سيرشدك إلى الطريق التي يجب أن تسلكها.