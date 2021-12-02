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هددت بتفجير منزلها... اليكم ما حصل!

Lebanon 24
02-12-2021 | 10:00
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فاجأت متقاعدة روسية عمرها 66 عاما من سكان مدينة "سوخوي لوغ" في منطقة الأورال جيرانها بقوتها البدنية الهائلة.

حين حاولت الهروب من رجال الشرطة وتسلقت شرفة جيرانها وانتقلت من الطابق الرابع في العمارة متعددة الشقق إلى طابقها الخامس.

وهددت المتقاعدة بتفجير المنزل عن طريق فتح الغاز في شقتها، واضطر رجال الشرطة والطوارئ إلى إجلاء 48 شخصا من العمارة  وقطع الغاز في كل الشقق .

وحاولت المتقاعدة الهروب من الشرطة التي ألقت نهاية المطاف القبض عليها.

ومن غير المعروف إلى حد الآن ما دفع بالمتقاعدة العنكبوتية إلى تعريض جيرانها لخطر الانفجار.

( لايف)
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