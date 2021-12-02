مزاح مقبول وآخر غير مقبول... اليكم التفاصيل

المزاح في الحياة الطبيعية أمر مهم جدا لإضفاء روح الفكاهة ومحاربة النكد والملل والضغوطات الاجتماعية، ومن الضروري أن يتمازح الزوجان للتخلص من الرتابة.لكن بعض أنواع المزاح قد تؤثر سلبا على العلاقة بينهما، لأنها قد توظف بطريقة خاطئة لدرجة تدمير الحياة الزوجية؛ لذلك لا بد من معرفة بعض النقاط التي يجب عدم المزاح فيها، واتباع بعض النصائح المفيدة نفسيا لإدخال المحبة بين الطرفين.يبدأ المزاح بالضحك وينتهي بالندمتقول الزوجة الشابة لين شهاب بأن زوجها أحمد بدأ المزاح معها بأنه سيتزوج عليها، وفي البداية تقبلت الأمر على أنه مزحة، ولكنه بات يكررها في كل جلسة، ولم تعد مزحة مرحة أو فكاهة عادية، إنما صارت مثار تساؤل وشك لديها؟ولم تعد قادرة على تحمل هذا النوع من المزاح، فواجهته وطلبت منه التوقف عن هذا الكلام كونه يزعجها بالفعل، بل إنه حتى يخيفها، لكن رد فعله صدمها؛ إذ غضب منها بشدة، ولم يعد يريد التحدث معها.وتتابع شهاب سردها بأن العلاقة بينهما توترت كثيرا بسبب هذه المزحة، فانتظرت الوقت المناسب لتهدأ أعصابه وجلست إلى جواره لتحدثه بجدية وهدوء وود، وأخبرته أن المزاح سلاح ذو حدين؛ لذلك من المفروض الانتباه إلى الألفاظ، حتى لا يساء فهم الأمور أو تتسبب الكلمات في إيذاء مشاعر الآخر من دون قصد أو إثارة غيرته.بعدها شعر زوجها بأنه تمادى في أسلوب مزاحه معها، واعتذر لها، معترفا بأنه يحبها ولن يتخلى عنها، وأنه اختار مزاحا ثقيلا لا يليق بالعلاقة الزوجية.زوجي يختار المزاح في الوقت الخاطئترى الزوجة الشابة جومانة دمج أن زوجها طارق يبالغ في مزاحه، بل يتجاوز الحدود فيكون مزاحه ثقيلاً كما وصفته، ويكفي أنه يزعجها بمزاحه وتطلب منه يوميا أن يتوقف عنه، أو -على الأقل- يخفف منه.ومن إيذائه لها أنه يمازحها أمام أهله، وهذا أكثر ما يحزنها ويؤلمها مهما قدم زوجها من مبررات، وكما يمازحها أمام أولاده الذين يضحكون عليها، فترى في هذا انتقاصا من احترام أولادها لها، كما تقول.وتستذكر دمج وصية النبي -صلى الله عليه وسلم- حين قال ناصحا أبا هريرة: "ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب"، ولا شك في أن النهي يشمل ما يثير الضحك والاهتمام به والسعي إليه، كما تقول.واختارت جومانة وقتا وجدت فيه زوجها مطمئنا لا يشغله شيء، والأبناء كانوا بعيدين عنهما، واقتربت منه وهي مبتسمة، وقالت له: "كثيرات من صديقاتي يشتكين جدية أزواجهن ويحسدنني على ما تتمتع به من روح مرحة"، فشعر بالرضا والسعادة.وأكملت قائلة له: "لكني أرجو منك المراعاة حتى لا تؤذيني بدون قصد منك، وألا تمازحني أمام أولادنا، وتحرص على انتقاء كلامك المرح حتى لا يضايقني، وأن تقلل منه حتى لا تنقص كثرة مزاحك من احترام الآخرين لي، وربي يحفظك ويوفقك ويرزقك وأدعو الله أن يصلح حالنا دائما ويؤلف بين قلبينا".فشعر زوجها بالخجل واعتذر لها، مؤكدا أنه لم يرد أذيتها أو التقليل من احترامها أمام أهله أو أولادهما، كما قالت للجزيرة نت.نصائح لكيفية المزاح بين الزوجيناستشارية العلاقات الزوجية والإرشاد والتوجيه الأسري إليانور الغز تعتبر أن حس الدعابة والمزح بين الزوجين يسهم بشكل فعال في تعزيز العلاقة الزوجية، وهي تقدم مجموعة من النصائح لمعرفة كيفية المزاح مع الشريك:الزوج الحساسحينما يكون أحد الزوجين ذا طبع حساس، يجب على الطرف الآخر إدراك أنواع المزاح التي تزعجه، وتجنب المزاح بالأمور التي تحزنه وتغضبه كي لا ينفر منه ويتذمر، وقد يدمر الحياة الزوجية.المزاح بالزواج مرة أخرىأحيانا يمازح الرجل زوجته بأنه سيتزوج امرأة ثانية وما شابه، وهنا يؤدي هذا المزاح لإثارة غيرة الزوجة والشك لديها بأن زوجها قد يخونها، ومن هنا يبدأ العديد من المشكلات، فكلما يرد الزوج على هاتفه أو يخرج من المنزل وحده، ستقوم الزوجة بالتحقيق معه وفرض أسئلتها عليه، مما يزعجه ويجعله أسيرا ومقيدا، فيزول الحب بينهما تدريجيا ويغيب الهدوء الأسري.المزاح بالطلاقبعض الأزواج يمازحون بعضهم بعضا بأنهم مستعدون للإقدام على خطوة الطلاق على سبيل المزاح فقط، وهذا الأمر كفيل بتدمير الشعور بالأمان عند الزوجين خاصة الزوجة، لا سيما أن الأمان من أبرز الاحتياجات النفسية للطرفين لبناء حياة زوجية مستقرة.المزاح بإخفاء الحقيقةهناك أزواج يمازحون زوجاتهم بأنهم يخفون عنهن بعض الحقائق، مما يثير قلق الزوجة لمعرفة حقيقة الأمر.تمرير رسالةأحياناً يضطر أحد الزوجين لتوجيه ملامة أو عتاب للطرف الآخر، لكن في بعض الأوقات يعاتبه بأسلوب المزاح؛ بمعنى أن يقوم الزوج بتمرير رسالة ضد الطرف الآخر عبر المزاح.كيف يمكن وضع حدود المزاح؟تؤكد الغز أن المزاح أمر إيجابي، إلا أنه -مثل كل شيء- له حدود وآداب، إذ إن المزاح ضروري ومهم للزوجين بشرط ألا يتعدى خصوصيتهما أو يقلل من احترامهما؛ ولذلك هناك قواعد وحدود للمزاح بين الزوجين:العلاقة غير المتكافئة: إذا كان الزوج -على سبيل المثال- يحب المزاح الثقيل أو العنيف وزوجته لا تحبه فهذا ليس مزاحا على الإطلاق، بل يتحول لإزعاج وإهانة للطرف الآخر، ولأن للمزاح أنواعا كثيرة على الزوجين أن يتفقا على نوع مزاح معين ليضحكا معا، لئلا يكون المزاح مسيئا.استخدام المزاح لكسر الجمود: لا تعلق على مظهر الشخص، أو إخفاقاته، بدلا من ذلك ركز على الخبرات المشتركة.ويمكن المزاح في الأمور السطحية مثل التعبير للشريك عن الملل الدائم أو اختيار الملابس، لكن يجب الانتباه إلى أنه يمكن أن يسبب هذا الأمر الأذى إذا لم يكونا على دراية ببعضهما البعض، فقد لا يكون لديهما الوئام للمشاركة في مثل هذه الطريقة.استخدام المزاح ذريعة: مثلا، عندما تقول كنت أمزح فقط للتستر على كونك مخطئا، فإن روح الدعابة لديك هي لتجنب المسؤولية، وهذا مؤذ للزوج.تحول المزاح إلى سخرية: يجب الانتباه إلى النية لأن السخرية ليست ممتعة على الإطلاق، فالاستمتاع بالسخرية من الوزن أو الشكل يعد تنمرا، لذلك من الأفضل البحث عن حلول للتخلص من التنمر في الحياة الزوجية.التعليقات السلبية: الفكاهة العدوانية السلبية قد تبدو جيدة في البداية لكنها مزعجة، مثل قول الزوجة إنها فقدت 5 كيلوغرامات من وزنها، فيجيبها الزوج: يبدو أنك فقدت كثيرا من الوزن. في حين يبدو هذا التعليق طبيعيا في البداية، فقد يشعرها بالإهانة من ناحية أخرى، لذا يجب الانتباه لما يقوله الشخص، فجملة مثل "تبدين رائعة" يؤدي إلى نتيجة أقوى لبناء علاقات.ما فوائد مزاح الزوجين؟ترى الاستشارية إليانور الغز أن للمزاح فوائد لأنه يخفف التوتر والقلق. فحين تضيق الأمور المالية أو تواجه المشكلات مع الأطفال أو تزدحم الحياة بالمواعيد وتنسى ذكرى مهمة للزوجين، فتأتي الفكاهة لتقوم بدورها الثمين.وقد أثبتت الدراسات أن الأفراد الذين يتمتعون بحس الدعابة أقل عرضة للإرهاق والاكتئاب، وهم وأزواجهم أكثر عرضة للاستمتاع بالحياة بشكل عام.ومن فوائده:زيادة الألفة: تزيد مشاعر الحب عندما يضحك الزوجان معا؛ فالمزاح يشجع على الاتصال والحميمية في العلاقات الجديدة والقديمة والرومانسية. ويضيف المزاح بعدا رائعا للمحادثات، ويعزز الشعور بالألفة والقرب بين الزوجين.الإغاظة اللطيفة: إغاظة الطرف الآخر من وقت إلى آخر بطريقة خفيفة وسلسة ستضفي حتما جوا من المرح في العلاقة.المزاح الطفولي: القبلة على الوجنتين، والدغدغة، و"الفقشة" السخيفة الطفولية… كلها أمور قد تضفي جوا من المرح والتدليل في العلاقة الزوجية.ما أضرار مزاح الزوجين؟الفكاهة أو المزاح اللاذع يمكن أن يؤذي الطرف الآخر، حيث يمكن أن يكون سلبيا ويترتب عليه أضرار، ومنها:إغاظة الشريك: التركيز على النكات الخفيفة والمرحة من دون إغاظة الشريك، لأن الإزعاج والإغاظة يشعره بعدم الأمان تجاهك.المزاح المزعج: يسبب المزاح الثقيل النفور ويقتل الود والألفة.استنكار الذات: ويقصد فيها النكات التي تقلل فيها من شأن نفسك أو منح الآخرين الإذن بالسخرية منك، وهذا أذى لذاتك.انتقاد شيء أو شخص: يمكن انتقاد شيء ما أو شخص ما من باب المزاح أمام الشريك لإضحاكه، شرط ألا يكون الانتقاد للآخرين عادة دائمة، فالانتقاد الدائم يعطي انطباعا سيئا ويبعد الشريك عنك.اجعلوا للمرح والضحك مساحة كبيرةباختصار، تنهي الغز كلامها بأن الضحك دواء لتخفيف التوتر، لذلك من المهم للأزواج مشاركة الضحك بشكل جيد كلما وجدوا أنفسهم غارقين في المشاكل. فالمزاح يسهل عملية التواصل بين الشريكين ويسهم بخلق أجواء أكثر استرخاء. وبمعنى آخر، "اجعلوا للمرح والضحك مساحة كبيرة في علاقتكما الزوجية".