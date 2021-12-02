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طالبة تفاجئ الجميع وتهاجم أستاذًا جامعيًّا بهذا السلاح

Lebanon 24
02-12-2021 | 12:38
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شهدت جامعة أسيوط، في مصر واقعة غريبة من نوعها بعدما اعتدت طالبة على أستاذ جامعي بـ"سلاح أبيض" داخل قاعة المحاضرات.
 
وأحالت كلية الآداب جامعة أسيوط، طالبة بالفرقة الثالثة بقسم الفلسفة إلى الفحص الطبي النفسي بعد محاولتها الاعتداء بسلاح أبيض على عضو هيئة تدريس بالكلية أثناء إلقائه محاضرة.

وقال الدكتور مجدي عبدالجواد علوان، عميد كلية الآداب بجامعة أسيوط، إن التحقيقات الأولية أشارت إلى عدم وجود سابقة تعامل مباشر بين الأستاذ الجامعي والطالبة؛ مشيرًا إلى متابعة ما تسفر عنه التحقيقات القانونية والفحوصات الطبية واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء تلك النتائج.

وأشار عميد كلية الآداب، إلى إرسال مذكرة تفصيلية بالواقعة إلى الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفوجئ عضو هيئة تدريس بكلية آداب جامعة أسيوط، أثناء إلقائه محاضرة لطلاب الفرقة الثالثة بقسم الفلسفة، بمحاولة اعتداء إحدى الطالبات عليه بسلاح أبيض "كتر" ما دفعه لمهاجمتها ودفعها لتسقط على الأرض في محاولة منه للدفاع عن النفس.
 
وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا منشورًا بشأن واقعة اعتداء إحدى الطالبات بكلية الآداب على عضو هيئة تدريس أثناء إلقائه محاضرة للفرقة الثالثة بقسم الفلسفة.
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