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منوعات
فشل في اغتصاب طفلة...فقتلها
Lebanon 24
02-12-2021
|
12:50
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أدلى المتهم بقتل طفلة عمرها 6 سنوات عقب فشله في اغتصابها في حلوان باعترافات تفصيلية صادمة حول الواقعة وكيف حاول اغتصاب الطفلة ولماذا قرر قتلها.
وقال المتهم في التحقيقات إنه استدرج الطفلة إلى مسكنه في محاولة لاغتصابها وعندما اقترب منها وحاول أن يجردها من ملابسها بكت واستغاثت وتوسلت إليه من دون أن يرحمها.
وأضاف المتهم في التحقيقات قائلًا الطفلة رغم صغر سنها قاومتنى وقامت بالصراخ، وخشية افتضاح أمره كتم أنفاسها واعتدى عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وبعد أن تخلص من الضحية ذهب لشراء جوال ووضع الجثة بداخله وبعد 24 ساعة من ارتكاب الجريمة حملها وقام بإلقائها بجوار منزلها.
وجاءت البداية ببلاغ ورد لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة المساكن الاقتصادية، بالعثور على جثة طفلة مقتولة وملقاة داخل جوال بجوار منزلها بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص عثر على جثة طفلة 6 سنوات، بها آثار خنق وبها طعنتان في البطن والرأس، بتفريغ كاميرات المراقبة أمكن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه بائع، وأمكن القبض عليه واعترف بالواقعة.
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