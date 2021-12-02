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لأول مرة في التاريخ... رجل يحلق فوق بركان نشط (فيديو)

Lebanon 24
02-12-2021 | 14:59
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أصبح سيباستيان ألفاريز أول شخص في التاريخ يطير فوق بركان نشط.
كان الطيار العسكري التشيلي السابق سيباستيان ألفاريز يستعد منذ عام تقريبًا من أجل رحلته ببدلة الأجنحة.
 
 
في رحلته، اختار البركان التشيلي فيلاريكا الذي يبلغ قطر فوهته أكثر من مائتي متر. عندما اقتنع الرجل بأن اتجاه الرياح وسرعتها يناسبه، قفز من المروحية على ارتفاع 3.5 كيلومترات.
 
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