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منوعات
محكمة تصدر عقوبة ضد مواطن بسبب كلب
Lebanon 24
02-12-2021
|
16:15
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أصدرت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، حكما بإلزام أحد المواطنين، بدفع غرامة قدرها 200 جنيه، لقيامه بتعذيب كلب.
وقال ميشيل إبراهيم خليل، محامي القضية، إن القصة تعود أحداثها إلى عدة أشهر، عندما تبين للإعلامية منة فاروق وجود إصابات بالغة على جسد كلب تتولى رعايته في مكان سكنها بمنطقة عمارات العبور بمدينة نصر، واتخذت إجراءات قانونية ضد عامل جراج، ثبت أنه استخدم قطعة خشبية عليها "مسامير" وقام بتعذيبه وأحدث إصابات بالغة على جسده.
وأكد أن الإعلامية اتخذت مجموعة من الإجراءات قبل شهور، بالتنسيق مع جمعية "أسما للرفق بالحيوان" وحررت محضرًا في قسم مصر الجديدة، اتهمت عامل الجراج بالتعدي على الكلب باستخدام قطعة حديدية، الأمر الذي لقي اهتمامًا كبيرًا من رجال المباحث بمنطقة مصر الجديدة، وألقت القبض على المتهم وتبيّن من شهود عيان أنه دائم التعدي على الحيوانات الأليفة.
وكشف محامي القضية، أن الحكم الصادر من محكمة جنح مصر الجديدة هو الأول من نوعه بشأن ضرب وتعذيب كلب، ويأتي بعد سنوات من حكم سابق بمعاقبة متهمين بالحبس لذبح كلب.
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