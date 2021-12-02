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دجال يقتل شابًا بطريقة مروعة بسبب "الجن"

Lebanon 24
02-12-2021 | 16:21
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قتل شاب إثر تعرضه للضرب المبرح من قبل دجال أثناء استخراج "الجن من جسمه"، بناحية فاقوس بمحافظة الشرقية المصرية.
 
وكشفت التحريات أن أسرة الشاب المتوفى استعانت بدجال لعلاج نجلها و"استخراج جن من جسمه"، وحال قيامه بضرب الشاب بالعصا، لم يتحمل الشاب الضرب فمات.

وجرى نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى القرين المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وتم ضبط الدجال وعدد من أفراد أسرة الشاب المتوفى، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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