منوعات

في الحمام...هتك عرض 5 تلميذات بطريقة بشعة

Lebanon 24
02-12-2021 | 16:23
A-
A+
Doc-P-892891-637740844677279872.jpg
Doc-P-892891-637740844677279872.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت إحدى المدارس الخاصة في منطقة المعادي بمصر جريمة بشعة، حيث أقدم عامل بالمدرسة على استدراج 5 تلميذات بمرحلة ما قبل الحضانة إلى حمام المدرسة، وهتك عرضهن.
 
وكشف الواقعة طفلة في مدرسة المعادي، عمرها 3 سنوات ونصف العام، حينما أخبرت والدتها بما حدث معها من عامل المدرسة بجملة "عمو شطفنى ووجعني جامد يا ماما"، وبمجرد أن سمعت والدة الطفلة تلك الجملة حتى أصابتها صدمة كبيرة لتخبر الأب بما سمعت، وعلى الفور توجها إلى قسم الشرطة وحررا محضرًا بالواقعة، وتم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما تعرفت الطفلة على المتهم، وأفاد التقرير الطبي بتعرض الطفلة لاحمرار فى أماكن حساسة من جسدها.

وبعد ضبط المتهم، ظهرت أربع ضحايا أخريات للعامل المتهم بتهمة هتك العرض، حيث أقرت أسرهن أن طفلاتهن تعرضن لنفس الواقعة من نفس المتهم وبنفس الطريقة، حيث اتبع المتهم طريقة شيطانية في التعدي عليهن، عن طريق أخذ متعلقات الطفلة الضحية بمرحلة ما قبل الحضانة، وفي اليوم التالي يعطيها متعلقاتها بعد أن يستدرجها إلى حمام المدرسة ويقوم بهتك عرضها.

وأصدرت النيابة العامة، بيانًا الثلاثاء، حول الواقعة، وجاء في البيان أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم بخطف خمس تلميذات بالتحايل وهتك عرضهن بمدرسة بالمعادي، وعقب عرضه على المحكمة المختصة، أمرت باستمرار حبسه خمسة عشر يومًا، وجارٍ استكمال التحقيقات، بعد ورود بلاغات متلاحقة بارتكاب المتهم الواقعة ذاتها مع أربع تلميذات أخريات.

كما سألت النيابة العامة ولاة أمورهن وقرروا اكتشافهم الواقعة من طفلاتهم وعرضهن على المستشفى، ليتبين أنهن يعانين من التهابات بمناطق عفتهن، وبمناقشة النيابة العامة للطفلات حول الواقعة، وصفن المتهم بألفاظ تناسب عمرهن، دلت على سوء سلوكه معهن.

أما عن  تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة، أفاد بتعرض التلميذات الأربع للاعتداء وأنهن يُعانين من اضطرابات نفسية، وأشارت لحاجتهن للمتابعة الدورية، وجلسات دعم نفسي وتعديل السلوك.

كما استجوبت النيابة العامة المتهم، فأنكر الاتهامات المنسوبة إليه، وعرضته على الضحايا، فتعرف بعضهن عليه، مؤكدات أنه القائم بالتعدي على مواطن عفتهن بدورة المياه بالمدرسة.
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:21 | 2021-12-02
16:15 | 2021-12-02
16:00 | 2021-12-02
15:49 | 2021-12-02
14:59 | 2021-12-02
14:00 | 2021-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website