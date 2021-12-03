4 أبراج مستحيل أن تكون غنية في يوماً من الأيام... هل برجك من بينها؟

يسعى كل شخص إلى ادخار بعض المال من راتبه الشهري لشراء مستلزمات منزلية أو بدلة لحضور مناسبة ما خلال الفترة القادمة، وغيرها من الأشياء التي يحتاج إليها، وقد يتجه البعض لادخار المال لبدء مشروع جديد في المستقبل، لكن قد لا يستطيع البعض ادخار المال ويفضل إنفاقه دائماً، لذلك هؤلاء يظلون دائماً في نفس وضعهم المالي ولا يتقدمون خطوة للأمام، ويعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية، مثل برج القوس وغيره من الأبراج التي نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "timesofindia.indiatimes".برج القوسلا يجد مولود برج القوس أي صعوبة في الحصول على المال، وذلك بفضل أفكاره الجديدة والمبتكرة، لعمل مشاريع يجني من خلالها الكثير من المال، لكنه مع ذلك ينفق أمواله في الرحلات المختلفة التي يقوم بها بين الحين والآخر لذلك لن يدخر أى نقود.برج الحوتيعتبر برج الحوت من الأشخاص التى تتسم بطيبة القلب، لذلك يحرص على مساعدة من حوله، ويوزع أمواله على المحتاجين والفقراء، حتى وإن كانت هذه النقود آخر ما تبقى له من مال، كما أنه دائم التبرع للجميعات الخيرية، لذلك لن يستطيع ادخار المال طوال حياته.برج الدلومولود برج الدلو لا يستطيع أن يقاوم شراء أي جهاز تكنولوجي جديد، حيث يسعى دائماً لتجربة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، لذلك فهو يدخر المال لشراء أحدث هاتف محمول أو كمبيوتر، وغيرها من الأجهزة التكنولوجيا الحديثة، لذلك لن يدخر الكثير من النقود.برج الأسديحاول مولود برج الأسد جاهدًا توخي الحذر في إنفاقه للمال، لكنه ينفق ماله على شراء مال على شراء الهدايا لأصدقائه وأفراد عائلته، ولأنفسهم أيضاً، كما أنه لا يشترى الهدايا الرخيصة بل يحرص على شراء كل ما هو باهظ الثمن.