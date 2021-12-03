ما هي توقعات الأبراج لنهاية العام 2021؟

يشعر الكثير من الأشخاص بالقلق والخوف من المستقبل، لذلك يستعدون لكل الاحتمالات التي يمكن حدوثها في حياتهم سواء في العمل أو حياتهم الأسرية أو حتى علاقتهم بالآخرين، وأشار تقرير منشور بموقع "myimperfectlife"، إلى حال مواليد الأبراج الفلكية المختلفة، في نهاية عام 2021.برج الحمليشعر مولود برج الحمل بالحيوية خلال معظم الشهر، حيث يقضي النصف الأول من الشهر في السفر أو التسجيل في دورة تدريبية.برج الثوريبدأ مولود برج، مرحلة جديدة، حيث يستطيع إثبات ذاته في العمل، والتقرب من الأشخاص المميزون في حياته، وقد يعثر على حب حياته في هذا الشهر.برج الجوزاءسوف يشعر مولود برج الجوزاء بالاستقرار في حياته، لكن عليه عدم التدخل في شؤون الآخرين.برج السرطانسوف يتأكد مولود برج السرطان خلال هذا الشهر من شكوكه تجاه بعض الأشخاص في حياته، كما متوقع أن يعيش قصة حب مميزة وعميقة.برج الأسدمتوقع لمولود برج الأسد أن يستمتع ببعض المرح، حيث يحضر حفلات عشاء ومناسبات خلال هذا الشهر، مما يغير من روتين حياته اليومية.برج العذراءقد يكون مولود برج العذراء على موعد مع عمل جديد أو مشروع جديد، يساعده على زيادة دخله المادي.برج الميزانتظهر بعض المشكلات القديمة من الماضي والتي يستطيع برج الميزان التغلب عليها، كما يستطيع تحسين وضعه المادي.برج العقربيستطيع مولود برج العقرب الوصول لأحد الأفكار الحديثة والمتطورة التي يستطيع من خلالها تحقيق التطور والتقدم.برج القوسقد يشهد الوضع المادي لبرج القوس بعض التدهور، لذلك عليه تجنب شراء أي سلع باهظة الثمن أو إنفاق الأموال على أشياء تافهة.برج الجديسوف يتمتع مولود برج الجدى خلال هذه الشهر بالنشاط والحيوية، وإعادة التفكير في طريقة تعامله مع الأخرين، لذلك يصلح علاقته بأصدقائه وأقاربه.برج الدلوسوف يحصل مولود برج الدلو على هدية غير متوقعة تستطيع أن ترسم ابتسامة على وجه.برج الحوتسوف يعيد برج الحوت علاقته بالآخرين وقد يعمل على قطع علاقته ببعض الأصدقاء غير المخلصين له.