منوعات

ما هي توقعات الأبراج لنهاية العام 2021؟

Lebanon 24
03-12-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-892991-637741168692391145.jpg
Doc-P-892991-637741168692391145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشعر الكثير من الأشخاص بالقلق والخوف من المستقبل، لذلك يستعدون لكل الاحتمالات التي يمكن حدوثها في حياتهم سواء في العمل أو حياتهم الأسرية أو حتى علاقتهم بالآخرين، وأشار تقرير منشور بموقع "myimperfectlife"، إلى حال مواليد الأبراج الفلكية المختلفة، في نهاية عام 2021.

برج الحمل
يشعر مولود برج الحمل بالحيوية خلال معظم الشهر، حيث يقضي النصف الأول من الشهر في السفر أو التسجيل في دورة تدريبية.

برج الثور
يبدأ مولود برج، مرحلة جديدة، حيث يستطيع إثبات ذاته في العمل، والتقرب من الأشخاص المميزون في حياته،  وقد يعثر على حب حياته في هذا الشهر.


برج الجوزاء
سوف يشعر مولود برج الجوزاء بالاستقرار في حياته، لكن عليه عدم التدخل في شؤون الآخرين.

برج السرطان
سوف يتأكد مولود برج السرطان خلال هذا الشهر من شكوكه تجاه بعض الأشخاص في حياته، كما متوقع أن يعيش قصة حب مميزة وعميقة.


برج الأسد
متوقع لمولود برج الأسد أن يستمتع ببعض المرح، حيث يحضر حفلات عشاء ومناسبات خلال هذا الشهر، مما يغير من روتين حياته اليومية.


برج العذراء
قد يكون مولود برج العذراء على موعد مع عمل جديد أو مشروع جديد، يساعده على زيادة دخله المادي.


برج الميزان
تظهر بعض المشكلات القديمة من الماضي والتي يستطيع برج الميزان التغلب عليها، كما يستطيع تحسين وضعه المادي.


برج العقرب
يستطيع مولود برج العقرب الوصول لأحد الأفكار الحديثة والمتطورة التي يستطيع من خلالها تحقيق التطور والتقدم.


برج القوس
قد يشهد الوضع المادي لبرج القوس بعض التدهور، لذلك عليه تجنب شراء أي سلع باهظة الثمن أو إنفاق الأموال على أشياء تافهة.


برج الجدي
سوف يتمتع مولود برج الجدى خلال هذه الشهر بالنشاط والحيوية، وإعادة التفكير في طريقة تعامله مع الأخرين، لذلك يصلح علاقته بأصدقائه وأقاربه.


برج الدلو
سوف يحصل مولود برج الدلو على هدية غير متوقعة تستطيع أن ترسم ابتسامة على وجه.


برج الحوت
سوف يعيد برج الحوت علاقته بالآخرين وقد يعمل على قطع علاقته ببعض الأصدقاء غير المخلصين له.
المصدر: اليوم السابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2021-12-03
02:00 | 2021-12-03
00:05 | 2021-12-03
23:00 | 2021-12-02
16:23 | 2021-12-02
16:21 | 2021-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website