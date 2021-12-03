عاصفة ثلجية تُجبر موظفي شركة على المبيت في متجر...وهذا ما جرى!

اضطر عملاء وموظفون في أحد متاجر شركة إيكيا للأثاث في الدنمارك إلى النوم داخل المتجر بعد أن علقوا هناك بسبب عاصفة ثلجية.وانهمرت الثلوج بغزارة، حتى تراكمت بارتفاع يصل إلى 30 سنتيمترا عن الأرض، في مدينة ألبورغ، ما جعل 25 شخصا على الأقل، من الموظفين والزبائن، غير قادرين على العودة إلى ديارهم.وقضى أفراد المجموعة الأمسية في صالة عرض الأثاث، إذ تناولوا الطعام الموجود في المتجر، وشاهدوا التلفزيون سويا.وتأثرت أجزاء من شمال الدنمارك بشدة بالثلوج، حيث اضطر 300 شخص لقضاء ليلتهم أيضا في مطار ألبورغ بعدما أصبحوا عالقين هناك.