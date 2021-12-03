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إصابة مدير مدرسة بكسر في الجمجمة بعد تعرضه لاعتداء بساطور!

Lebanon 24
03-12-2021 | 14:00
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ذكر موقع "القاهرة 24" المصري مساء أمس الخميس، أن رجلا اعتدى على مدير مدرسة ساقولا الابتدائية 1 في مركز بني مزار شمالي محافظة المنيا بالساطور، مما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة.

وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة وتبين إصابة المدعو عرابي أنور (52 عاما) مدير مدرسة ساقولا الإبتدائية 1، بكسر في الذراع والجمجمة نتيجة تعدي أحد المواطنين عليه بآلة حادة ساطور.

وأصدرت نقابة المعلمين ببني مزار بيانا يدين الواقعة، وأكدت فيه أنها لن تتهاون أو تتسامح مع كل من تسول له نفسه الاعتداء على زميل معلم الذي كثر انتهاك كرامته في هذه الأيام.

وشددت على أنها ستبذل كل ما في وسعها لأخذ حق المعلم المصاب مهما كلف الأمر، مشيرة إلى أنه "لا كرامة لأمة أهانت كرامة معلميها". 
المصدر: روسيا اليوم
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