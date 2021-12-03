منشور أثار ضجّة عبر "فيسبوك"... شابان يصفعان شخصاً في وسط الشارع ويوجهان الشتائم له

تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا مصحوبا بصورة لشابين يلقنان متحرشا درسا.



ويظهر في المنشور شاب يمسك متحرشا ويصفعه على وجهه عده مرات، ويوجه التوبيخات القاسية له".



وقال أحد ناشري المنشور إن "الشابين ضبطا المتحرش في شارع بوابة الجامعة وهو يتحرش بإحدى الفتيات، مما أسفر عن إصابتها بحالة عصبية جعلتها تصيح في حالة هستيرية، فلاحظ الشابان الفتاة أثناء تواجدهما في التاكسي، فهرولا مسرعين نحوها، وأمسكا بالمتحرش وظلا يلقنانه درسا ويوجهان التوبيخات والشتائم له، ثم تركاه يذهب".