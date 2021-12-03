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بعض الأحرف إذا كانت موجودة بإسمك ستكون من ذوي المال والزواج في العام 2022

Lebanon 24
03-12-2021 | 10:13
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يطلعنا علماء الفلك على توقعات وحظوظ إمّا بحسب حركة الفلك والكواكب أو بحسب علم الارقام، الذي يقوم على حسابات معينة. وفي هذا الاطار، يشير بعض علماء الفلك الى أنّ بعض الأحرف إذا كانت موجودة في إسمك ستكون من ذوي المال والزواج في العام 2022. 
 
حرف الجيم 
من يملك حرف الجيم بإسمه، سيكون امامه بحسب علم الارقام إمّا سفر أو نقلة نوعية ولن يمر العام 2022 الا بإنجاز مالي كبير. 
 
حرف الحاء
لكل من يملك حرف الحاء في اسمه، سيكون امامه زواج وذهب، أي انّ المال والحظ بإنتظاركم في العام 2022. 
  
حرف الدال
تملك الدنيا بين يديك والحظ امامك في العام 2022. وسيكون امامه ممتلكات كبيرة، وسيصل الى ما كان يتمناه منذ 10 سنوات.
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: فوشيا
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