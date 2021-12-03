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طاه "متسرع" تسبب بوفاة وتسمم 31 آخرين...هذا ما حصل!

Lebanon 24
03-12-2021 | 12:05
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تحول عشاء في حانة بقرية بريطانية إلى مأساة، بسبب وفاة شخص وإصابة 31 آخرين بتسمم غذائي، بعد تناول فطيرة مليئة باللحم المفروم، أعدها طاه متسرع بشكل غير صحيح، وفقًا لصحيفة "الغارديان".

ووفقًا لمحكمة "ريدنغ كراون"، فقد توفيت امرأة تدعى إليزابيث نيومان (92 عامًا)، بعدما "تقيأت مرارًا وتكرارًا"، وأصيب العشرات بتسمم، فيما اعتذر 3 أشخاص عن العشاء لأنهم نباتيون (لا يأكلون اللحم).

وحكم على الطباخ، جون كروشر، الذي يعمل في خمارة حانة "هينتون إن ذا هيدجز"، بالسجن لمدة أربعة أشهر، والوقف عن العمل لمدة 12 شهرًا، بعد الاعتراف بمخالفة "الأنظمة الغذائية".

وقال كروشر (40 عامًا)، مدافعًا عن نفسه في المحكمة: "أكره أن أقول ذلك، لكنني أعتقد أنني كنت مستعجلًا"، وإنه يعمل بهذه المهنة منذ نحو 20 عامًا، وقد تعلم درسًا مما حصل.

وعبر الطباخ عن ندمه، مضيفًا أنه لن ينسى ما حصل أبدًا، وسيجعله ذلك يحسن من أدائه، معبرًا عن أسفه لوفاة المرأة المسنة وتسمم الآخرين.

ونقلت الصحيفة عن قاضية بالمحكمة قولها إن الحادثة حصلت عام 2018، وإن الطباخ لم يقم بطهي اللحم المفروم بشكل صحيح، وكان قد وضعه في قدر به ماء مثلج، ثم غلفه ووضعه في الثلاجة، وغادر، قبل أن يعود في اليوم التالي ويقوم بطهيه مع البطاطا المهروسة.
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