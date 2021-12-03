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باغتتهما سيارة مسرعة وهما يحتسيان القهوة...ماذا حصل؟

Lebanon 24
03-12-2021 | 13:02
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كان إثنان من رواد مقهى في الصين يتحسيان القهوة ويستمتعان بها، عندما باغتتهما سيارة مسرعة كانت تودي بحياتهما.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، أن الحادثة وقعت في أواخر تشرين الثاني الماضي في مدينة زونغشان بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

وبدأت القصة عندما أخطأت سيدة كانت تنعطف بسيارتها الجديدة في المكان، فعوضا عن وضع قدمها على بدالة الكوابح وضعت قدمها على بدالة البنزين، فزادت سرعة السيارة بشكل كبير.

وأظهرت لقطات الفيديو لحظة اصطدام السيارة بمصطبة المقهى، وتحديدًا عند النقطة التي كان فيها إثنان من رواد المقهى جالسان.
 
وفر الرجلان من المكان سريعًا في ردة فعل طبيعية على الحادث المباغت، وانقلبت السيارة من شدة الاصطدام.

ولحسن الحظ، لم يصب أي من الرجلين أو السيدة التي كانت تقود السيارة أو زوجها الذي كان جالسًا بجانبها بجروح خطيرة.

وكل ما في الأمر أن الزوج أصيب بكسر في أحد أسنانه فقط.
 
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