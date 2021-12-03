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عراك بين فتاة وشاب داخل المترو...هذه التفاصيل (صور)

Lebanon 24
03-12-2021 | 13:24
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وقعت مواجهة بالأيدي بين فتاة وشاب في مترو الأنفاق بمحطة جمال عبد الناصر وسط القاهرة تبادل خلالها الطرفان الضرب، مما اضطر القائمين على حركة المترو لتوقيفه 8 دقائق.
 
ووقع العراك في إحدى عربات قطار المترو المتجه من محطة حلوان إلي منطقة المرج، وفي أثناء وصول القطار إلى محطة جمال عبد الناصر، اشتبك الجانبان بسبب وقوف الفتاة أمام الباب، حيث طالبها الشاب أثناء نزوله بعدم الوقوف قبل أن تتطور المشاجرة إلى الاشتباك بالأيدي والضرب.
 
 
وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية إلى الرصيف بعد نزول الركاب لفض المشاجرة، وتسيير حركة القطارات بعد توقف الركاب على الأبواب ومشاهدة بعضهم الواقعة، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على الفتاة والشاب وتم اقتيادهما لنقطة الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.
 
 
 
 
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