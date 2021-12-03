مدرب يتعدى جنسيًّا على لاعب كرة قدم!

ذكر موقع "أخبار اليوم" المصري أن النيابة العامة في قنا قررت حبس لاعب ومدرب كرة قدم 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد أن تم ضبطه لتعديه جنسيًّا على أحد لاعبيه بعد التمرين.وحسب الموقع المصري، أعلن مركز شباب سيدي عبد الرحيم أن المدرب لا ينتمي للمركز وأن المركز يؤجر الملعب لأكاديميات خاصة، وعملية التعدي جنسيًّا لم تتم داخل المركز.كما أعلن نادي قفط الرياضي جنوب قنا شطب اللاعب "أحمد.ت" من صفوف فريقه بعد اتهامه في واقعة التعدي على اللاعب جنسيًّا، موضحًا أن النادي لن يسمح بأن يكون ضمن صفوف فريقه متهم في مثل هذه القضايا المخلة بالشرف.وكشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل جديدة حول تعدي مدرب كرة قدم على لاعب بمركز شباب سيدي عبد الرحيم بقنا، حيث أوضحت التحريات أن المتهم لاعب بنادي قفط، ومدرب كرة قدم للناشئين وأثناء التدريب أصيب لاعب في فريقه، فحاول إقناعه بأنه يستطيع علاجه للعودة للعب في أسرع وقت.وأشارت التحريات إلى أن المتهم أقنع اللاعب الناشئ واستدرجه إلى منزله بعد أن قال له "تعالى أدهنلك مرهم وادلكلك رجلك"، وعقب وصولهما إلى المنزل قام بتدليك رجله ثم تعدى عليه جنسيًّا.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.