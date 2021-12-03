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منوعات
رجل يواجه السجن بسبب عدم دفعه 66 مليون دولار لطليقته!
Lebanon 24
03-12-2021
|
15:11
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ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن مالك صحيفة "ديلي تلغراف" الشهيرة الملياردير فريدريك باركلي يواجه السجن بسبب عدم دفعه 50 مليون جنيه إسترليني (66 مليون دولار) لطليقته.
ووفقًا للصحيفة البريطانية فإن زوجة باركلي السابقة طلبت من القاضي إيداعه السجن، بعد أن زعمت أن رجل الأعمال البريطاني فشل في سداد المدفوعات التي أمرت بها المحكمة العليا.
وقالت إن فريدريك (87 عامًا) فشل في تسليم النصف الأول من الأموال (50 مليون جنيه إسترليني)، فيما أشار محاموه إلى أنه سيلجأ إلى الدفاع.
ودعا محامو فريدريك إلى النظر في طلب السيدة هيروكو باركلي على انفراد، حيث سيتم بث الأدلة المتعلقة بالمعلومات المالية السرية.
ورفض القاضي جوناثان كوهين هذا الطلب وقال إن الجلسات ستُعقد علانية، لكنه أشار إلى أنه قد يكون من الضروري الاستماع إلى بعض الأدلة على انفراد أو فرض قيود على الإبلاغ، مؤكدًا أن الجلسة النهائية ستعقد أوائل العام المقبل.
وفي وقت سابق من هذا العام، منحت ليدي باركلي تسوية بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني بعد انهيار زواجهما الذي دام 34 عامًا.
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