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شابان ينتقمان لفتاة من متحرش

Lebanon 24
03-12-2021 | 16:00
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تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا مصحوبًا بصورة لشابين يلقنان متحرشًا "علقة ساخنة"، واصفين الشابين بأنهما لديهما شجاعة ومروءه.
 
ويظهر في المنشور شاب يمسك متحرشًا ويلقنه "علقة ساخنه بالصفع على وجهه عده مرات، وتوجيه التوبيخات القاسية له".
 


ووفقًا للنشطاء قال أحد الشابين للمتحرش: "بنات الناس ميتعملش معاها كدة، دي بنات ناس، بالإضافة إلى العديد من الشتائم والصفعات المتتالية على الوجه، وذلك بشارع بوابة الجامعة بأسيوط بالقرب من المدينة الجامعية".

وقال أحد ناشري المنشور إن "الشابين ضبطا المتحرش في شارع بوابة الجامعة وهو يتحرش بإحدى الفتيات، مما أسفر عن إصابتها بحالة عصبية جعلتها تصيح في حالة هستيرية، فلاحظ الشابان الفتاة أثناء تواجدهما في التاكسي، فهرولا مسرعين نحوها، وأمسكا بالمتحرش وظلا يلقنانه علقة ساخنه ويوجهان التوبيخات والشتائم له، ثم تركاه يذهب".
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