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لأول مرة... فيروس "كورونا" يصيب هذا الحيوان

Lebanon 24
03-12-2021 | 23:46
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أعلنت حديقة حيوان بلجيكية، الجمعة، أن اثنين من أفراس النهر تحت رعايتها، وضعا قيد العزل، بعد أن ثبتت إصابتهما بكوفيد-19، وهي ربما المرة الأولى على الإطلاق التي تصاب فيها مثل هذه الحيوانات بهذا المرض.

وأكد المختبر البيطري الوطني البلجيكي، أن فرسى نهر بحديقة حيوان أنتويرب - ويطلق عليهما إماني (14 عاما) وهيرمين (41 عاما) - أصيبا بكوفيد-19.

ومن غير الواضح كيف أصيبا بالمرض، وكل منهما في صحة جيدة، بصرف النظر عن سيلان الأنف بشكل استثنائي. وشدد الحراس قيود مكافحة الفيروس بأرجاء حديقة الحيوان.

وفي هذا الصدد، قال فرنسيس فيركامن، الطبيب البيطري بحديقة حيوان أنتويرب: "على حد علمي، هذا هو أول تفشي مسجل بين هذه السلالات. في جميع أنحاء العالم، شوهد هذا الفيروس في الغالب في فصيلة القردة العليا والقطط".

وتم اختبار جميع حيوانات حديقة الحيوان للكشف عن كوفيد-19 العام الماضي، ولم يتم رصد أي حالة إصابة.

وعادة ما تكون أنوف أفراس النهر مبللة، إلا أن فيركامن قال إنه قرر اختبار السائل السميك الخارج كإجراء احترازي، وتفاجأ بالنتيجة.

وقد تم إغلاق حظيرة أفراس النهر بالحديقة أمام الزائرين، ومن المقرر أن يتم إعادة فتحها فقط عندما تأتي نتيجة اختبار فرسي النهر سلبية.

وجاءت نتيجة اختبارات الفيروس لجميع العاملين بالحديقة، ويتعين عليهم وضع كمامات وغيرها من التدابير الاحترازية قبل التعامل مع من فرسي النهر.
المصدر: سكاي نيوز
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