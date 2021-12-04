منوعات

طبيب وممرض يمارسان مهنة الطب بالتزوير!

Lebanon 24
04-12-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-893339-637741974748531566.jpg
Doc-P-893339-637741974748531566.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقت الشرطة الكويتية في محافظة الفروانية القبض على طبيب وممرض بنغاليين يمارسان مهنة الطب بالتزوير.

وألقت قوات الأمن القبض عليهما متلبسين في شقة لهما في منطقة الحساوي، تحولت إلى عيادة غير مرخصة لاستقبال المرضى، وتقديم العلاج والأدوية لهم.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر قولها إن معلومات سرية وصلت لرجال المباحث عن المتهمين تفيد بنشاطهما الإجرامي، فجرى مراقبتهما لمدة ثلاثة أيام والتأكد من أنهما يمارسان مهنة الطب والتمريض، وليس لديهما شهادات جامعية.

وأضافت الصحيفة أن رجال المباحث استصدروا إذنا من النيابة العامة، لمداهمة مسكنهما والقبض عليهما.

وأشارت إلى أن رجال الأمن ظبطوا المتهمين بالجرم المشهود، كما عثروا على كميات كبيرة من الأدوية داخل الشقة.

وأوضحت أن المتهمين اعترفا خلال التحقيق بأن زبائنهما من مخالفي الإقامة وأرباب السوابق الذين لا يستطيعون مراجعة المستشفيات الحكومية أو غيرها، وسجلت قضية بالواقعة، وجرى إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2021-12-04
02:48 | 2021-12-04
01:30 | 2021-12-04
00:41 | 2021-12-04
23:46 | 2021-12-03
23:00 | 2021-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website