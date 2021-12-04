منوعات

"حيلة جهنمية" لتلقي لقاح كورونا... هذا ما فعله رجل خمسيني!

Lebanon 24
04-12-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-893349-637741998554573197.jpg
Doc-P-893349-637741998554573197.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حاول إيطالي خمسيني من منطقة بيمونتي، سعى للحصول على الشهادة الصحية دون أن ينجح، تلقي اللقاح على طرف اصطناعي كما روى الجمعة رئيس هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب البلاد.

وقال ألبرتو تشيريو على صفحته على فيسبوك ان "هذه القضية سخيفة لو لم تكن خطوة غير مقبولة في غاية الخطورة أمام التضحيات التي يفرضها الوباء على مجتمعنا بأسره من ناحية الوفيات وكلفته الاجتماعية والاقتصادية".

وتقدم الرجل، مساء الخميس، إلى مركز التلقيح في بييلا في بيمونتي (شمال غرب).

وكان الطرف الاصطناعي عالي الجودة، لكن لونه وملمسه أثارا على الفور شكوك الممرضة المكلفة تلقيحه والتي طلبت منه خلع قميصه واكتشفت الحيلة.

ثم طلب الرجل من الممرضة أن تدعي وكأنها لم تلاحظ شيئًا فرفضت، كما قال رئيس بيمونتي على موقعه، موضحًا أن الرجل "سيمثل أمام القضاء لما أقدم عليه".
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2021-12-04
11:00 | 2021-12-04
07:37 | 2021-12-04
06:53 | 2021-12-04
06:40 | 2021-12-04
06:32 | 2021-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website