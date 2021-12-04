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منوعات
4 أبراج تعرف الكاذب والخائن من أول نظرة.. من هي؟
Lebanon 24
04-12-2021
|
02:48
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يوجد أبراج معينة لا يمكن لأي شخص أن يكذب عليها أو يخدعها، حتى وإن حدث هذا فهي تستطيع كشف كذبه وخيانته بكل سهولة، فمن هي هذه الأبراج؟
برج العقرب
من المعروف عن أصحاب برج العقرب أنهم يمتلكون الحاسة السادسة والشفافية التي تجعلهم يكشفون كذب وخيانة الآخرين بكل سهولة، حيث إن العقرب لا يحتاج إلى وقت طويل لمعرفة بأن من يتحدث معهم يكذب عليهم، وهذا بفضل أنهم يتمكنون من قراءة الأفكار جيداً، لذلك عندما يتأكدون بطريقتهم الخاصة من شكوكهم يواجهون الكاذبون، بكذبهم ونادراً ما يسامحونهم.
برج الجوزاء
برج الجوزاء لا يملك فقط القدرة على رصد الكاذب لكنه يمتلك الذكاء الشديد وسرعة البديهة التي تمكنه من طرح الأسئلة، التي تجعل الكاذب أو الخائن يكشف أمره بنفسه، حيث إن طريقة الجوزاء في كشف الكذب هي كالتالي: يستمع إلى الكاذب ويركز في كلامه جيداً وحين يشعر بأنه من يتحدث أمامه يكذب عليه فهو سيبدأ بطرح سيل من الأسئلة بالتفصيل الدقيق، وحين لا يقتنع بالإجابات سوف يكشف لمن أمامه بأنه كاذب.
برج الجدي
من طبيعة شخصية برج الجدي أن لا يحب الكذب والخيانة، لكنه يستطيع رصد الكذب بسهولة، بالإضافة إلى أن أصحاب هذا البرج يمتلكون شخصية متوجسة وشكاكة بنوايا الآخرين، ويعتمد على التواصل البصرى لمعرفة الكذب من خلال حركة العينين، ما يعني أنه فى حالة تأهب واستعداد تام لكشف كذب الآخرين من حوله مهما حاولوا خداعه.
برج الدل
بالنسبة لبرج الدلو فهو يكتشف الكذب بالفطرة فلا يبذل مجهودا كبيرا في اكتشاف الكذابين والخائنين، وهذا بفضل شخصيته الذكية للغاية وقدرته العالية فى ملاحظة التفاصيل، ويستطيع الدلو مراقبة ما يقوم به الآخرين، ليتأكد من كذبهم، سواء من خلال طرحه لبعض الأسئلة، أو تحليل لغة جسد من يتحدث معهم، وهنا يبدأ برج الدلو بالتأكد من شكوكه تجاه الآخرين، ومع ذلك يسامحهم وبيحرص على استكمال علاقته بهم حتى بعد خداعهم له.
المصدر: اليوم السابع
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