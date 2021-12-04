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كشفوا أنه القاتل من خلال الحمار والماشية...

Lebanon 24
04-12-2021 | 06:27
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تمكنت الشرطة المصرية من القبض على قاتل مزارع، حيث عثر الأمن لدى الجاني على حمار القتيل وماشيته، سرقهم القاتل قبل الجريمة.
 
وأفاد موقع "صدى البلد" بأن الحادثة وقعت منذ أشهر قليلة في حظيرة مواش بإحدى الأراضي الزراعية بمنطقة عزبة الأبيض التابعة لمنطقة أبو زعبل بالخانكة.

وكان "المزارع البالغ من العمر 58 سنة يجلس بجوار ماشيته وسط الزراعات ليحميها ولم يكن يعلم أن أحدهم يتربص به لسرقة مواشيه وعربته وحماره".

وتابع الموقع: "عامل بمصنع كرتون بمحيط موقع الجريمة أغواه شيطانه حتى قرر سرقة المواشي وقام في إحدى الليالي بالتوجه إلى حظيرة المزارع حيث لف حبلًا حول رقبته وخنقه وتمكن من سرقة المواشي وعربة القتيل وحماره".

وأشار الموقع إلى أن "الأهالي المتوجهين إلى حقولهم عثروا على الجثة فهرعوا لإبلاغ الشرطة".

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة من القبض على الجاني أثناء بيعه الماشية وبمواجهته اعترف بالجريمة.

وقضت محكمة جنايات بنها بإحالة أوراق الجاني لمفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 23 كانون الثاني المقبل للنطق بالحكم.
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