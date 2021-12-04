ماغي فرح: ابرز التوقعات العاطفية للابراج في العام 2022.. حب وزواج لهؤلاء المواليد

أصدرت الاعلامية والباحثة في علم الفلك والأبراج ماغي فرح كتابها الجديد لعام 2022، والذي تضمن الكثير من الأحداث والتطورات والمفاجآت المنتظرة للأبراج. وهذه ابرز التوقعات العاطفية للأبراج في العام 2022 وفقاً لماغي فرح.

بشرت ماغي فرح معظم الأبراج بالإنفراج والتغيير الإيجابي الذي سيحررهم من الأعباء التي رافقتهم في الفترة السابقة، وبالتالي المفاجآت الإيجابية للعام 2022 ستكون إيجابية اكثر من السلبية.برج الحمل 2022ستعرف تطوراً وأوقات سعيدة وبعض المواليد سيعرفون حباً كبيرا قد يقلب حياتك، ستكون ميالا الى العلاقات ذات الحرارة الكبيرة في الحب وستكره العلاقات الباهتة والمشاعر الباردة. في تشرين الاول ستشهد أخبار جميلة وعواطف ومشاعر وانفعالات عائلية وقد تقع في الغرام أو تزوج أحد ابناءك أو تشهد على حب جديد يدخل حياتك ، وبشكل عام فهذه الفترة الممتدة من شهر اب الى شهر تشرين الاول هي فترة لانعاش قلبك من جديد .برج الثور 2022تبتعد عن الخيبات وستعيد النظر بصوابية نحو أهدافك وخياراتك، وتحظى بإستقرار وإرتياح عاطفي .قد تعرف زواجاً في الاشهر الثلاثة الأخيرة او تجد حب جديد يزين حياتك، وقد يطرق قلبك عشقاً بصورة غير متوقعة اذا كنت أعزب .برج الجوزاء 2022يميل مواليد الجوزاء الى التخلي عن العلاقات السطحية والعابرة ويبحثون عن الإستقرار مما يجعلهم يشطبون بعض الاشخاص من حياتهم . بشكل عام فإنّ سنة 2022 هي سنة الحب الحقيقي لبعض مواليد هذا البرج، فقد تعرف عشقاً يملأ قلبك شغفاً وحماساً وقد تقرر الزواج أو الانجاب .البعض الآخر من مواليد الجوزاء قد يتخذون قرارات مصيرية بشأن الإنفصال عن الشريك وذلك بسبب كشفهم لبعض الفوارق والاختلافات. سيجلب كوكب ساتورن معه المشاكل والخيبات مع الحبيب الحالي ويعاود جرح قديم للظهور من جديد .برج السرطان 2022تبدأ السنة بهدوء وتشعر بأنك بحاجة لمن تحب فتتقرب منه، وبشكل عام ستكون حياتك العاطفية مرضية في هذه السنة .ستجد الكثير من الوقت لعلاقات غرامية واذا اردت أن تختار وقتا للزواج فافعل ذلك بالصيف، واذا عاد اليك الحبيب فلا تغلق الباب في وجهه .ستبذل الجهود الكبيرة لمساعدة من تحب او أنّ الحبيب قد يقدم لك يد العون في فترات متفرقة من العام .العازبون فيعرفون زمناً ملائما للزواج مع بدايات هذا العام وسنجد أن الكثير من مواليد السرطان يرتبطون بصورة مفاجئة، والكثير منهم سيعوض ما فاته في سنوات القطيعة التي عاشها .برج الأسد 2022كوكب فينوس هو كوكب الحب والإنتشار وسيبتسم لك بصورة استثنائية، وقد يغير هذا الكوكب مصيرك العاطفي ويأتيك بالجديد ويحمل اليك المفاجآت .ستعيش أوقاتاً إستثنائية وقصص حب خيالية وتتلقى اخباراً رائعة، وخاصة بين الربيع والصيف .الوضع العاطفي بشكل عام يبدو رائع جداً حيث تعرف لقاءات جديدة وتلتقي بأحباء وتتلقى الهدايا الجميلة. تفرح بجو من الغرام والزواج والإنجاب والتطور والحظوظ والأسفار السعيدة.برج العذراء 2022تقول ماغي فرح بأنك ستبدأ عملية فرز وإقصاء لبعض الشخصيات في حياتك. قد تلتقي بوجوه جديدة في بداية شهر أيلول حيث يحمل إليك جوبيتير الاشواق والغرام .قد يمر بعض مواليد العذراء بأزمة زوجية أو عاطفية أو عائلية، وقد يرتبط البعض بعلاقات سرية لا يستطيعون الإفصاح عنها .بشكل عام هناك صعوبات في الاشهر الاولى ولكنها تنتهي بشهر كانون الاول حيث الوعود الكثيرة واللقاءات المشوقة وتنتصر على المعوقات .برج الميزان 2022تكون فرص الحب كثيرة جداً وتتاح لك في هذه السنة الغنية بالعلاقات، حتى الذين بقوا لفترات طويلة بلا حب او علاقة جدية سيطلّون في عام 2022 على جديد يفرحهم ويغير نمط حياتهم، وتكون فرص الارتباط كثيرة . قد تتحول الصداقات العادية الى علاقات عاطفية عميقة .قد يرتبط بعض مواليد الميزان بعلاقة سرية وقد يواجهون واقع معين يتخذه الشريك، وقد يكون هناك انفصال غير متوقع. العازبين سيلتقون بالشخص المميز والمثالي ويدخل الفرح حياتك من كل الابواب .برج العقرب 2022تعيش رومانسية جديدة وجدية مع شخص جديد يدخل حياتك وقد تقرر الزواج والارتباط .اذا كنت مرتبطاً فقد تسعد بأخبار مهمة تخص الشريك وتتعلق بنجاح مالي وربح .تكون الاشهر الاولى مسرح لبعض التغييرات .الفترة بين حزيران وتشرين الأول قد تشكل حدث هام في حياتك وقد تلتقي بالشخص الذي يغير منحى حياتك. قد ترتبط بشخص غير قادر على اعلان العلاقة معه، وتكون الاشهر الثلاث الاخيرة هي الافضل لك على كل الاصعدة .برج القوس 2022تغمرك الافلاك بجاذبية خاصة وتعدك بحب وعواطف حارة وبارتباطات جدية وخطوبة أو زواج للعازبين .لا شك أنك تتخذ قرارات مصيرية على الصعيد العاطفي في هذه السنة .قد تطرد من حياتك من لم يعد يرضيك وتفتح قلبك لزائر جديد يحتل كل المكان، والمشاعر التي ستشعر بها لن تكون سطحية .يجذبك المميزون في المجالات الثقافية والفلسفية والفكرية فتقع في الغرام .قد تقيم علاقة غير تقليدية او تقرر الزواج بلمح البصر، ويكون هناك تغيير في المجال العائلي والزوجي .قد يولد لديك حب كبير أثناء سفر تقوم به خلال السنة .برج الجدي 2022يحتاج القلب الى الإستقرار العاطفي والى العلاقات المستقرة بعيداً عن المغامرات .تكون الظروف ملائمة لفتح صفحة جديدة والى حب جديد وفتح باب علاقة جديدة أو إستعادة صديق قديم أو حبيب قديم . في شهر شباط تعزز علاقاتك الاجتماعية ولكن الفترة العاطفية الافضل هي في شهر آب فيأتيك الصيف بتجديد وعشق وعلاقات مميزة وغير اعتيادية. يتحدث الفلك عن تغييرات تحصل في حياة مواليد الجدي وعن نظرة جديدة الى الارتباطات، ويبدي الشريك غيرة كبيرة مما يخلق بعض التوترات .يتحدث الفلك عن تغييرات في كنف العائلة وانتقالات الى مكان إقامة جديد أو سفر لأحد المقربين او صداماً مع أحد الوالدين أو الأولاد، بسبب قرارات تتخذ على الصعيد الشخصي .برج الدلو 2022يبدأ عام 2022 مع أجواء غرامية مناسبة في الشهر الأول ويدخل كوكب الحب فينوس برج الدلو ويغمرك بجاذبية خاصة ووعود كثيرة .قد تحمل لك الاشهر الثلاثة الأخيرة من السنة تغيير في حياتك وإنقلاب إيجابي وتحدثك الافلاك عن أحلام رومانسية ولقاءات ممتعة ومشاعر غنية .قد تقرر هذه السنة حسم أوضاعك وتطرد من لا يحظى بثقتك ولكنك تبدو متطلباً كثيرا وتحاسب شريكك على اقل غلطة .وقوع كوكب فينوس في برج الاسد يعني حب كبير للبعض وقرار بالزواج والارتباط وعواطف قوية، وسفر وإنجاب للمتزوجين .برج الحوت 2022تتخذ قرارات مهمة على الصعيد الشخصي الذي يحمل لك بعض التعديلات والتوجهات الجديدة .يتحدث الفلك عن حب جديد لبعض مواليد الحوت وعن علاقات مميزة في حال كان خالياً .يكون فصل الصيف وبداية الخريف جيدة لتسجيل الأفراح والمناسبات السعيدة في حياتك او للقاء حبيب تحلم به .قد يحمل شهر آيار غراماً من النظرة الاولى وحياة اجتماعية صاخبة.