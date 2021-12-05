هذه الأبراج هي الأكثر "نحساً" ويرافقها سوء الحظ.. هل أنت من بينها؟

في بعض الأحين مهما حاولت تصطدم دائماً بحائط الحظ السيئ أو "النحس" في كل مجالات حياتك، ما يؤدي إلى إصابتك بشيء من الإحباط واليأس من دون أي قدرة على مواجهة هذا التحدي أو العراقيل.

إليكم 5 أبراج تُعتبر الأكثر "نحساً" ولكن هذا لا يعني أنه بإمكانك، الإستسلام، خصوصاً أن طريق النجاح ليست بالسهل أو السريع.

الجوزاء

للأسف، إن مولود برج الجوزاء ليس الأكثر حظاً، خصوصاً أنه يعيش دائماً سلسلة من الأحداث السيئة والصعوبات إلا أنه بروحه المرحة يحاول التخفيف عنه ومواجهتها.

وهذا ما يجعله محبوبا من كل من يتعرف إليه، لاسيما أنه صاحبة شخصية اجتماعية قادر على التواصل مع الجميع والتأقلم ضمن أي ظروف أو محيط ينخرط فيه، بعيداً عن التردد أو الخجل أو اليأس.

العذراء

على الرغم من سعي مولود برج العذراء الدائم إلى الوصول إلى الكمال والمثالية، إلا أنه في سباق دائم مع "النحس" والحظ السيء. لكنه بهدوئه الشديد وذكائه يحاول دائماً إيجاد مخارج للمآزق الكثيرة التي يقع فيها بعيداً عن اليأس والطاقة السلبية أو التذمر.

الميزان

يعاني مولود برج الميزان من الحظ السيء، إلا أنه يحاول دائماً تخطي الصعوبات والعراقيل بكل طاقة إيجابية، خصوصاً أنه شخص دبلوماسي يكره المشاكل والخلافات ويسعى دائماً إلى إيجاد الحلول المنطقية من خلال تحكيم عقله والمنطق. علماً أن مولود الميزان يتحلى بوعي فكري ونضج عاطفي.

الدلو

صحيح أن مولود برج الدلو فائق الذكاء وذات قدرة هائلة على التحليل الدقيق والمنطقي لكل الأمور والشخصيات إلا أنه بعاني من "النحس" والحظ السيء. لكنه يتميز بقدرته الهائلة على إخفاء هذا الجانب من حياته من خلال التحلي بمظهر القوة دائماً والثقة العالية بالنفس.

الحوت

للأسف، يعاني مولود الحوت من الحظ السيء، خصوصاً على الصعيد العاطفي، فمن الصعب بالنسبة له إنجاح أي علاقة عاطفية أو التعرف إلى الشريك المثالي المناسب له لاسيما أنه يؤمن بالحب الحقيقي.