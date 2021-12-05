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منوعات
بعد نصف قرن.. سيدة تعثر على خاتمها المفقود!
Lebanon 24
05-12-2021
|
02:00
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عثرت سيدة أسكتلندية مؤخرا، على خاتم زواجها الذي فقدته قبل 50 عاما، مستعينة بجهاز كشف المعادن.
واستعانت ماك سوين بدونالد ماكفي الذي يبحث عن المعادن كنوع من الهواية، للعثور على خاتمها الذي أضاعته قبل 50 عاما، بينما كانت تجمع البطاطا في أحد المزارع.
وأمضى ماكفي ثلاثة أيام في البحث عن الخاتم في ذات المنطقة التي ذكرت ماك سوين أنها أضاعته فيه، حسبما نقلت شبكة "يو بي آي" للأنباء.
وبعد عثورها على الخاتم، علقت ماك سوين قائلة: "صدمت لما عثر على خاتمي الذي لا يزال مناسبا للارتداء وفي حالة جيدة. اعتقدت أني لن أراه مجددا".
وأضافت: "سأرتديه دائما إلى جانب الخاتم الذي أهداه زوجي الراحل جون لي عندما أضعته".
المصدر:
سكاي نيوز
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