بعد نصف قرن.. سيدة تعثر على خاتمها المفقود!

عثرت سيدة أسكتلندية مؤخرا، على خاتم زواجها الذي فقدته قبل 50 عاما، مستعينة بجهاز كشف المعادن.واستعانت ماك سوين بدونالد ماكفي الذي يبحث عن المعادن كنوع من الهواية، للعثور على خاتمها الذي أضاعته قبل 50 عاما، بينما كانت تجمع البطاطا في أحد المزارع.وأمضى ماكفي ثلاثة أيام في البحث عن الخاتم في ذات المنطقة التي ذكرت ماك سوين أنها أضاعته فيه، حسبما نقلت شبكة "يو بي آي" للأنباء.