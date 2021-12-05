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"بسبب قناعاته"...ممثل شهير يرفض 35 مليون دولار!

Lebanon 24
05-12-2021 | 05:00
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كشف النجم الأميركي جورج كلوني، أنه رفض عرضا مغريا من إحدى شركات الطيران مقابل يوم عمل واحد فقط، بسبب "قناعاته".

وقال كلوني في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية إنه رفض 35 مليون دولار مقابل ظهوره في إعلان للشركة التي لم يذكر اسمها.

ودون أن يقدم تفاصيل أكثر، قال إن الشركة مرتبطة ببلد رغم أنه حليف للولايات المتحدة، إلا أنه "محل شك" أحيانا، لذلك قرر بعد التشاور مع زوجته، محامية حقوق الإنسان، أمل كلوني، رفض العرض لأنه يتعارض مع "قناعاته".

ويشتهر كلوني بنشاطه في مكافحة الفساد، ومن أجل ذلك أطلق منظمة "ذي سينتري" في عام 2015 وهي تضم خبراء ماليين ومحامين وشرطيين سابقين وصحافيي استقصاء.

وفي 2019، أصدرت منظمته تقريرا عنوانه "الاستيلاء على جنوب السودان"، تتهم فيه عدداً من رجال الأعمال والشركات المتعددة الجنسية بأنهم "منتفعون من الحرب" ومتواطئون مع السياسيين والعسكريين في جنوب السودان في "تخريب أحدث دولة في العالم". 
المصدر: الحرة
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