ساعد شقيقه خلال تحقيقات التحرش.. محطة تلفزيونية شهيرة تفصل مذيعها!

فصلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية المذيع الشهير، كريس كومو، بعد تحقيق خلص إلى أنه ساعد شقيقه أندرو، المستقيل من منصب حاكم نيويورك، خلال اتهامات له بالتحرش الجنسي.وقالت الشبكة الأميركية في بيان إنها استعانت بمكتب محاماة للتحقيق في جهود كريس كومو لمساعدة شقيقه، بعد أن أظهرت السجلات الصادرة حديثا عن مكتب المدعية العامة في نيويورك، ليتيسيا جيمس، أن المذيع لعب دورا أكبر في الدفاع عن أندرو كومو مما كان معروفا في السابق.وعمل مكتب المحاماة على مقارنة السجلات الصادرة مؤخرا عن مكتب المدعية العامة في نيويورك بحديث كومو على الهواء والمحادثات التي أجراها مع موظفي شبكة "سي إن إن" حول دوره في الدفاع عن شقيقه، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن شخص مطلع على الأمر.وجد مكتب المحاماة المكلف بالتحقيق فجوات بين تصريحات كريس كومو، والسجلات الصادرة عن مكتب المدعية العامة، وخلص إلى أن "سي إن إن" محقة في طرد كريس كومو.وكانت الشبكة الأميركية علقت عمل مذيعها البارز خلال الأسبوع الماضي إلى أجل غير مسمى أثناء إجراء التحقيق في كيفية مساعدته لشقيقه أثناء تعرض الأخير للتحقيق في اتهامات التحرش.في أكتوبر، اتهمت محكمة أميركية حاكم نيويورك السابق، أندرو كومو، بارتكاب "جريمة جنسية" لملامسته امرأة بدون إرادتها، وفق ما ذكر متحدث باسم المحكمة.وهذه هي التهمة الأولى التي توجه إلى كومو السياسي النافذ الذي أجبر على الاستقالة من منصبه هذا العام بعد سلسلة من مزاعم التحرش الجنسي ضده.ونفى كومو بشدة التهم الموجهة إليه زاعما أنه "ضحية ثأر سياسي".