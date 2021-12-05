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هبط بطائرته إضطراريًا على جسر للسيارات...وهذا ما حصل!

Lebanon 24
05-12-2021 | 01:18
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تمكن طيار ألماني من الهبوط إضطراريا بطائرة ذات محرك واحد، على جسر للسيارات في مدينة بيرماسينس في ولاية راينلاند الواقعة جنوب غرب ألمانيا.
 
وأعلنت الشرطة الألمانية في بيان،أن "الحادث وقع بعد ظهر اليوم، حيث تمكن قائد طائرة البالغ من العمر (72 عاما) من الهبوط بها مباشرة على جسر على الطريق السريع 62 في راينلاند بالاتينات".
 
وأضافت، أن "الطائرة اصطدمت بشاحنة كانت تسير على الطريق، ولم يصب السائق بجروح، فيما تعرضت الطائرة لأضرار".
المصدر: روسيا اليوم
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