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كورونا يتفشى على متن سفينة سياحية.. ما مصير 3200 راكب؟

Lebanon 24
05-12-2021 | 02:37
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أصيب 10 أشخاص بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية تابعة لشركة "نرويجيان كروز لاين" الأميركية، فيما كانت تقترب من نيو أورليانز.

 

وقالت وزارة الصحة في لويزيانا في بيان صحفي، إن السفينة غادرت نيو أورليانز في 28 تشرين الثاني الماضي، ومن المقرر أن تعود نهاية هذا الأسبوع.

 

السفينة التي تحمل أكثر من 3200 راكب، توقفت خلال الأسبوع الماضي في بليز وهندوراس والمكسيك.

 

وقال البيان إن "السفينة تلتزم ببروتوكولات الحجر الصحي والعزل المناسبة، بعد اكتشاف إصابات جديدة".

 

وقبل النزول في نيو أورليانز، سيخضع جميع ركاب السفينة لاختبارات، فيما قال المسؤولون إن أي مصاب سيذهب مباشرة إلى منزله، أو سيعزل نفسه في أماكن محددة ستوفرها السلطات.

 

ولم يفصح المسؤولون عن أي معلومات عن أحوال المصابين بالفيروس.

 

وأصدرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمرا بعدم الإبحار في مارس عام 2020، مما أدى إلى توقف تام لحركة السفن انتهى في يونيو الماضي، حيث بدأت سفن الرحلات البحرية في مغادرة الموانئ الأميركية وفقا لمتطلبات الصحة والسلامة الجديدة.

 

وتطلب "نرويجيان كروز لاين" من الركاب وأفراد الطاقم، شهادات الحصول على تطعيم ضد "كوفيد 19" قبل أسبوعين على الأقل من المغادرة.

 

 

المصدر: سكاي نيوز
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