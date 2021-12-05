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عملاقة مصر ترحل.. أطول وأضخم امرأة في البلاد!

Lebanon 24
05-12-2021 | 03:30
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غيّب الموت مساء أمس السبت هدى شحاتة عبد الجواد، صاحبة أطول قامة في العالم والحاصلة على 3 ألقاب في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك إثر معاناتها مع مرض الفشل الكلوي.
وحصلت هدى، التي تقيم في عزبة الشيخ حسانين بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية شمال البلاد|، وتبلغ من العمر 27 عاماً، على 3 أرقام قياسية وهي: أكبر يد امرأة على قيد الحياة بطول 24.3 سنتيمتر ليدها اليسرى، وأكبر قدم امرأة على قيد الحياة بطول 33.1 سنتيمتر في قدمها اليمنى، وأوسع مدى لذراعي امرأة على قيد الحياة بـ236.3 سنتيمتر.
فيما حاز شقيقها الأكبر، محمد البالغ من العمر 33 عاماً، على رقمين قياسيين هما: أوسع مدى لذراعي رجل على قيد الحياة بـ250.3 سنتيمتر، وأعرض مدى ليد رجل على قيد الحياة بـ31.3 سنتيمتر عن يده اليسرى.

يشار إلى أن هدى وشقيقها يعانيان من خلل في الغدة النخامية، ما أثّر على نموهما ووزنهما.

كما عرّض "عملاقة مصر" كثيراً للتنمر بسبب طولها الفارع، وضخامة يديها وقدميها.
 
المصدر: العربية
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