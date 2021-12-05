انفراج وتغيير إيجابي ومفاجآت.. إليكم أبرز توقعات ماغي فرح المهنية للأبراج في العام 2022

أصدرت الاعلامية الكبيرة والباحثة في علم الفلك والأبراج ماغي فرح كتابها الجديد لعام 2022، والذي تضمن الكثير من الأحداث والتطورات والمفاجآت المنتظرة للأبراج.

اكتشفوا ابرز التوقعات المهنية للأبراج في العام 2022 وفقاً لماغي فرح.

برج الحمل 2022

ستتمكن من تحقيق ذاتك وستزدهر أعمالك وستسير على سكة جيدة وستتقدم بمشاريعك وستحقق استثماراتك النجاح والأرباح، كل هذا اذا عملت بجدية ووعي وحكمة . ستكون سنة مليئة بالأسفار والاتصالات الخارجية، وقد يحمل بعض مواليد هذا البرج بطولة في مجال فني او رياضي ويحققون تقدما سياسياً لمن يهتم بالسياسة .ابتداءّ من أيلول ستشهد تغييراً في العمل او قد تنتقل من مكان الى آخر أو تسافر او يكون هناك عملية أرثية او يكون هناك تعديل في المؤسسة التي تعمل بها .

برج الثور 2022

تخوض في مجالات جديدة وتقدم على مشاريع حديثة فتتوسع دائرة معارفك. تبرز في مجالات مهنية وفنية وتجارية. تحصل على ما ترغب به خلال شهر شباط 2022 .يكون حدسك ممتاز في مجال البناء والعقارات وتحرز أرباح مالية في هذه المجالات. اذا كنت قد مررت سابقاً بفترة من الخضات على صعيد المهني فإنك ستدخل مرحلة أكثر إستقراراً.

برج الجوزاء 2022

افضل فترة لتصحيح أوضاعك هي ما بين أول السنة و منتصف شهر آب، حيث ينصحك الفلك بعدم تضييع الوقت في هذه الفترة .ستقوم بمفاوضات وعمليات مالية وإستثمارات وتعديلات تكلل بالنجاح، قد تتعاون مع أطراف غريبة عن محيطك في مشاريع جديدة، أو قد تفضل العمل في الخارج . يكون شهر آذار هو شهر كل شيء جديد، ويحمل معه شهر حزيران أخبار جيدة، أما شهر تموز فيشير الى إنقلاب لمصلحتك . تكون الفترة بين منتصف آب الى منتصف أيلول فترة لتوظيف الأفكار في بعض المجالات المميزة، وبشكل عام فإنّ الحدس هو سلاحك لعام 2022 .

برج السرطان 2022

تُقسّم هذه السنة الى مرحلتين، المرحلة الأولى من بداية 2022 وحتى منتصف شهر آب 2022 حيث يطرأ بحياتك أشياء جديدة وتنتقل لموقع أفضل .مع وجود بعض العوائق والصعوبات والخضات والفترات الحساسة في شهر أذار وشهر تموز ويسودك جو من التمرد والانتفاض والعدائية .المرحلة الثانية تتبدل الأمور لمصلحتك وتُفتح أمامك أبواباً وافاق جديدة مليئة بالحظ تحررك من الضغوط السابقة . يكون النجاح هو حليفك وتتلقى عروض مغرية في آواخر العام، وتخوض نشاطات جديدة في مجال المال والاذدهار والاستثمارات الناجحة . بشكل عام الفترة الافضل لك هي في شهر الصيف فتحقق الابداع وخاصة للذين يعملون في بعض الميادين الاستثنائية.

برج الأسد 2022

شهر آب هو شهر التبديل الجذري في حياتك وشخصيتك، قد تخطر ببالك فكرة تجعلك تنجز عملية مهمة أو تباشر بمشروع استثنائي .كن على ثقة بأنّ كل توجه غير تقليدي سيزيدك إزدهاراً وستمتلئ بالطموح وستحقق ترقية أو تتوصل الى شغل مركز مهم .تكون السنة جيدة جداً للاستثمارات العقارية والتجارة والإعلام والفن .الفترة بين تموز وآب هي الاقل توهجاً، ولكنك ستخرج منتصراً في نهاية العام .

برج العذراء 2022

بعد منتصف آب نرى الأمور بصورة واضحة فتتحسن أوضاعك وتتسارع خطواتك ولكن قبل ذلك تتعامل مع الظروف المفاجئة وسوف لن تجد الاستقرار والسلام في الاشهر الاولى، لذا عليك التروي والحذر .كن واقعياً ولا تغامر في استثمارات غير مضمونة وانتظر حتى آب حيث تتحول الأمور لمصلحتك فتحرز نجاحاً مهماً وتتمتع بدعم كبير .ستواجه بعض المستجدات وتتفتح عيونك على أشياء جديدة وحقائق وتمر بمرحلة من الشك .بشكل عام سنة مليئة بالصراعات مع سلطة معينة او ادارة او مرجعية كبيرة أو اقتصادية .عليك الحذر من عمليات نصب وإحتيال، وعليك التكييف مع الظروف التي ستحيط بك .

برج الميزان 2022

الاشهر الخمسة الأولى تتطلب منك الكثير من الهدوء والحذر والادارة الحكيمة لشؤون حياتك المهنية والمالية. تكون الفترة بين شباط ونيسان دقيقة لذا عليك تجنب العواصف وعدم التدخل بالمناوشات، ولكنك تمر بفترة نجاح تنهي بها السنة .الخبر الأفضل لك هو أنّ كوكب اورانوس سيكف عن ازعاجك بعد 11 آب وسيكون عندك تقدم وازدهار مالي وتقدم وحلول .قد تستفيد من مشاكل تطال مؤسسات أخرى وتستغل هذه الفرص وتحول بعض الانهيارات الى نجاح اكيد .

برج العقرب 2022

لا شيء سيعيق تحركاتك ونجاحك وثقتك بالنفس، كل شيء ممكن في هذه السنة حيث تستقطب الإعجاب والتأييد والتصفيق والأرباح .تلتقط الفرص المناسبة في الوقت المناسب، وحده جوبيتير قد يعاكسك حتى شهر آب ويخفف من إندفاعك. تتوصل الى إحراز نجاح كبير في كل المجالات وجدير بالذكر أنّ الاشهر الثلاثة الاخيرة من السنة تحمل اليك حظاً كبيراً ومفاجآت سارة .

برج القوس 2022

تطرأ تغييرات كثيرة مربكة في حياتك على مختلف الأصعدة ولكن سرعان ما تعرف أنّ هذه التغييرات لمصلحتك حتى لو أنها هزتك في البداية. يحذرك ساتورن من عمليات إستثمارية غير مدروسة ومن توظيف مالك بطريقة متسرعة. إنتبه من الكاذبين والسارقين والمراوغين والمحتالين خاصة في آواخر هذه السنة . تناغم ساتورن وأورانوس يعني إنقلابات مهمة جداً في حياتك، ويعني مشاريع جديدة ومفاجآت مميزة في العمل، وأرباح تحققها بصورة غير متوقعة، ويعني أسفار وعمليات إستثمارية ومالية وخاصة في شهر آب، وتكون فترة مميزة للبحث عن عمل او منزل او مكان اقامة جديد .تهبك الأفلاك حظوظ ونجاحات في كل ما تقدم عليه بين آب وأيلول وربما يبشرك هذان الشهران بتطور ايجابي .

برج الجدي 2022

عام 2022 هو عام التحرر والانفراجات لبرج الجدي. تكتسب هذه السنة اهمية كبيرة بالنسبة لك، وتحملك الى اوضاع افضل بكثير مما عرفته في السنوات الماضية، وتبشرك الافلاك بزوال المعاكسات التي رافقتك في السنين الاربع الماضية، وتتحرر من المعاكسات الفلكية وتحصل على تقدير لأعمالك واعتراف بقدراتك وعلى ترقية ربما او سفر يفتح امامك ابواب جديدة وارباح مالية تنقلك لموقع اجتماعي افضل .

برج الدلو 2022

تطرق أبواب كثيرة تفتح أمامك وتقدم على مشاريع عديدة وتوقع على عقود وتنجز ما بداته منذ سنوات طويلة .تنتقل الى جديد ويحمل اليك عام 2022 فرص ومناسبات كثيرة للنجاح والتألق .عليك أن تتصرف بعقلانية وحكمة في الأشهر الثمانية الأولى وأن تعمل بدون أوهام أو تسرع .إعتباراً من شهر آب تتحرر من القيود وتنطلق بسرعة لا متناهية وتسجل تطورات ويبتسم الحظ لك .تتلقى مفاجآت سعيدة وإعتراف كبير بكفاءاتك، في الاشهر الاولى من السنة تحضر لمشروع يبصر النور في الصيف .

برج الحوت 2022

تثقل عليك الاعباء بين الصيف والخريف وتفقد موقعاً او عملاً أو تتخلى عن مسؤولية أو مهمة. يحذرك الفلك من الوقوع ضحية الاستغلال او التضليل او الابتزاز، شهر آب يشير الى بعض المفاجآت المربكة .الفلك يتحدث عن عقود والتزامات واتفاقات قد تكون خارج البلد وتتاح لك الفرص في تموز وعليك أن تلتقطها بالوقت المناسب .عليك أن تبدأ السنة بالتصدي للعراقيل والمشاكل اذ انك تصارع الأقدار، يخف الضغط عليك في آذار .تحذرك الأفلاك من أجواء مشحونة في حزيران لذا عليك اأن تدير شؤونك بوعي وتتجنب الأزمات والمحاذير الكثيرة التي يمكن تخطيها اذا تصرفت بحكمة .