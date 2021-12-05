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منوعات
حيوان مفترس يهاجم أحد الاطفال (فيديو)
Lebanon 24
05-12-2021
|
10:00
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اقتحم فهد أحد الفصول الدراسية في مدرسة شمالي الهند، وهاجم الطلاب مما أدى إلى إصابة أحدهم.
وقالت السلطات في ولاية أوتار براديش إن الفهد دخل كلية "تشودري نيهال سينغ إنتر" في أليجاره قبل حوالي 30 دقيقة من التجمع الصباحي يوم الأربعاء.
وقال الطالب المصاب لقناة ndtv الهندية إنه رأى الفهد عندما دخل الفصل، "وفي اللحظة التي ابتعدت فيها قام الحيوان بمهاجمتي وعضني في ذراعي وظهري".
وقال مسؤولون محليون إن الطالب نقل إلى المستشفى حيث تعافى فيما بعد من إصاباته. وتمكنت سلطات المدرسة من حجر الحيوان داخل فصل دراسي فارغ، فيما أرسل الطلاب إلى منازلهم.
(تايمز أوف إنديا)
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