5 أبراج أكثر عرضة للانفصال... ما السبب؟

يفكر بعض الأزواج في الانفصال نتيجة أسباب مختلفة منها عدم وجود تفاهم بين الزوجين أو تغير مشاعر أحدهما تجاه الأخر، أو خيانة أحد الطرفين أو حتى شعور البعض بالملل وعدم القدرة على الاستمرار في الزواج، فمن هي الابراج التي تميل إلى الانفصال سريعًا عن شريك حياتها أو حبيبها، وفقاً لما ذكره موقع "herzindagi"؟برج الثوريشتهر مولود برج الثور طوال الوقت بحب السيطرة على الأخرين خاصة شريك حياته، لذلك بسبب تحكمه وسيطرته الزائدة فإنه سرعان ما ينفر منه الطرف الآخر خاصة أنه يضع حياته المهنية من أولويات حياته، مما يعجل بنهاية علاقاته العاطفية في فترة قصيرة.برج السرطانيعتبر مولود برج السرطان من الأبراج التى لا تستمر لفترة طويلة فى علاقتها العاطفية، وذلك لرغبته الدائمة فى تدليله واهتمامه بأدق التفاصيل وتأثره من أقل الكلمات التى يقولها له شريكه، كما لا يبوح دائماً بما يشعر به، مما يجعل شريك حياته لا يستطيع فهمه .برج الأسديرغب مولود برج الأسد دائماً في أخذ زمام المبادرة في كل شيء بحياته، كما يسعى دائماً للسيطرة والتحكم في شريك حياته وأن تسير جميع الأمور وفقاً لرأيه، ودائماً ما يهمل شريك حياته ويهتم بأمور أخرى.برج العذراء.يسخر دائماً مولود برج العذراء من شريك حياته بقصد أو بدون قصد سواء من خلال نقده الواضح له أو مزاحه، ودائماً ما يتعمد أن يحط من قدره شريكه أو يذله مما يجعل الطرف الأخر ينفر منه ويتجنب التعامل معه.برج الدلويعتبر مولود برج الدلو شخص أناني بطبعه ولا يهتم كثيراً بشريك حياته، مما يتسبب في نفور شريك حياته منه، وبالتالي يفكر في الانفصال عنه.