مصر تنجو من كارثة.. والسبب رمال على قضبان السكة!

تفادى قائد قطار في مصر كارثة محققة، بعدما قام أحد الأشخاص بوضع رمال على قضبان السكة، في تصرف غير متوقع.



وفي التفاصيل، فوجئ قائد قطار مطروح -الإسكندرية بوجود كمية من الرمال على السكة الحديد بدائرة قسم شرطة العلمين، لتتكشف لاحقا هوية من وضعها والأسباب.

وقد توصلت التحريات إلى أحد الشهود، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة العلمين، الذي أكد أنه رأى "حفاراً" (مركبة زراعية) عند عبوره خط السكة بذات المنطقة في وقت معاصر للواقعة.



على ضوء هذه الشهادة، تمكنت الأجهزة الأمنية، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية المصرية مساء أمس الأحد، من كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية قائد الحفار، ليتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.



كما ذكرت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، معللا السبب بإزالة المعبر غير الشرعي في الموقع نتيجة تجديد خط السكة الحديد. وقال إنه قام بوضع كمية من الرمال على شريط السكة لإنشاء معبر غير شرعي آخر بذات المنطقة، حتى يتمكن من العبور بالحفار وقيادته تفادياً لسيره مسافة طويلة.