​تتراوح أعمارهم بين شهرين و9 سنوات... والد يقيّد أطفاله الستة ويعذبهم بوحشية!

جريمة وحشية شهدتها محافظة قنا جنوب مصر، حيث قام عامل يتعاطى المخدرات بتعذيب أبنائه بعد تقييدهم في المنزل.في التفاصيل، أبلغ جيران المتهم بتعذيب أبنائه الشرطة المصرية بعد سماع أنين الأطفال وتقييدهم ثم تعذيبهم، خاصة بعد هروب زوجته.من جهته، تقدم مكتب حماية الطفل بقرية العمرة التابعة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا ببلاغ للأجهزة الأمنية يفيد بتعذيب عامل لأبنائه الـ6 وزوجته داخل المنزل مع تعاطيه الدائم للمخدرات.على الفور، توجهت الأجهزة الأمنية بالانتقال إلى مكان البلاغ، وتمكنت من ضبط العامل، وحررت محضراً بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.كما أشارت وحدة الطفل الفرعية إلى أن تعذيب العامل لأولاده الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين حتى الـ9 سنوات، تسبب في جروح بالرأس والكتف وكدمات مختلفة جراء تعذيبهم.