ماغي فرح: ابرز التوقعات للابراج في العام 2022 على الصعيد الصحي

أصدرت الاعلامية والباحثة في علم الفلك والأبراج ماغي فرح كتابها الجديد لعام 2022، والذي تضمن الكثير من الأحداث والتطورات والمفاجآت المنتظرة للأبراج. اليكم ابرز التوقعات للأبراج في العام 2022 على الصعيد الصحي وفقاً لماغي فرح.

بشرت ماغي فرح معظم الأبراج بالإنفراج والتغيير الإيجابي الذي سيحررهم من الأعباء التي رافقتهم في الفترة السابقة، وبالتالي المفاجآت الإيجابية للعام 2022 ستكون إيجابية اكثر من السلبية.برج الحمل 2022اذا كنت تعاني من مشاكل صحية في الفترة الاخيرة فإنك ستمر بفترة من النقاهة واستعادة العافية خلال عام 2022.برج الثور 2022يُحذرك الفلك من الإستهتار بصحتك وسلامتك في الاشهر الاولى من السنة أو بالمبالغة بالاكل والشرب، ويُبشرك الفلك بأن فترة الصيف تحمل معها علاج لمشاكل عانيت منها بداية السنة.برج الجوزاء 2022انتبه لصحتك ولا تهملها وسيتوجب عليك الإصغاء الى الإنذارات واستشارة الطبيب اذا تعرضت لأي مكروه، حاول أن تنتبه الى حميتك الغذائية وجهازك التنفسي والى معدتك وشرايينك وعظامك، وخاصة بعد شهر آب.برج السرطان 2022للأسف بعض مواليد السرطان قد يفقدون أحد الأقارب أو يخشون على صحته، وبشكل عام يطلب منك الفلك أن تنتبه لصحتك وخاصة بين شهر تموز وايلول وان لا ترهق نفسك وان لا تبالغ باي شيء يتعبك.برج الأسد 2022في شهري تموز وآب يطلب منك التأني والتحفظ وتجنب التهور والخداع والحوادث ، وانتبه الى سلامتك العامة والى سلامة المحيطين بك.برج العذراء 2022عليك الإهتمام في صحتك وسلامتك وعدم ترك الإنفعالات تسيطر عليك ولا تضخم بعض الامور، قد تواجه ازمات نفسية او إرهاق شديد في تشرين الثاني، وقد يكون هناك حالات صحية نصيب احد المقربين.برج الميزان 2022تتحسن الصحة في هذا العام على عكس العام الماضي الذي شهد فترة من التراجع والأخطار، وترتفع المعنويات.برج العقرب 2022بين آب وأيلول قد تتعرض لصداع أو وهن صحي بسيط أو أوجاع في العظام كما في الشرايين، ويحذرك الفلك من إهمال صحتك وسلامتك وطريقة غذاءك وقد تكون مرتاب لأي عارض ينتابك.برج القوس 2022يعاني بعض المقربين من وهن أو تراجع صحي أو يمر بأوقات صعبة، ما يثير قلقك طوال الوقت وحتى آواخر السنة تقريباً.برج الجدي 2022في بداية السنة عليك الحذر والانتباه لصحتك، ولكن لا تقلق ستكون أمورك الصحية جيدة بالمجمل.برج الدلو 2022يعاني بعض الاقارب او الشريك من وعكة صحية أو إنهيار في الأعصاب وتضطر الى معالجته ومواكبته.برج الحوت 2022تدلك الافلاك على الفترات المناسبة وعلى الفترات السلبية، وتطلب منك الإنتباه الى صحتك ومضاعفة الوقاية والإلتزام بالقواعد والأصول فيما يخص صحتك.