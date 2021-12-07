هذه الأبراج هي الأكثر دهاء وذكاء.. هل أنت من بينها؟

مواليد اكثر الابراج دهاء يتمتعون بالقدرة على اقناع الآخرين بوجهة نظرهم والسيطرة على الكثير من الاحداث والمواقف. كما انهم يتركون اثراً مهماً في حياة الاشخاص الذين يعيشون في محيطهم او يعملون معهم. ومن الممكن ان تعود طباعهم هذه بنتائج ايجابية او سلبية على علاقاتهم العائلية والاجتماعية والمهنية. ومن اجل التعامل معهم بانتباه من الضروري معرفة ابرز صفات الابراج الاكثر دهاء.

اكثر الابراج دهاء وذكاء

ليس من السهل التعامل مع اكثر مواليد الابراج دهاء وذكاء. فهؤلاء يستخدمون الكثير من الاساليب التي تساعدهم على الالتفاف على آراء الآخرين والسيطرة عليهم ودفعهم الى تغييرها والى تبديل خياراتهم. كما انهم يتمتعون بقدرة كبيرة على التحليل والاقناع. وابرز هؤلاء ينتمون الى ابراج الدلو والعقرب والعذراء.

الدلو

يسيطر كوكب ساتورن على هذا البرج. ولهذا السبب لم يعتد الفشل في تنفيذ مخططاته ولا التراجع عن تحقيق اهدافه. كما انه لا يخضع في ما يتعلق بأفكاره للتأثيرات أياً يكن مصدرها. فهو يتميز بالكثير من الاستقلالية ويرفض الخضوع لإملاءات الظروف مهما بلغت صعوبتها. الا انه قد يتخلى عن بعض الامور في حال رأى أنها لا تستحق الاهتمام. فهو لا ينفق طاقته بطريقة غير مفيدة. وفي المقابل يتسم مولود الدلو بالكثير من الجاذبية ويعلم هذا تماماً ويثق بنفسه الى حد كبير جداً. وهو ايضاً يبدي الكثير من التصميم امام الحواجز والعقبات والمصاعب. وليس غريباً ان يقدم الافكار غير المسبوقة والمميزة والخارجة على المألوف. كما انه لا يتردد في الاعتراض على بعض الامور التي لا تحظى بإعجابه وفي اعلان ذلك بصوت مرتفع.

العقرب

يعتبر العقرب من اكثر الابراج دهاء. والسبب ان مولوده يحب الظهور ويسعى الى هذا بكل ما لديه من طاقة وقدرة. وفي حال ارتكب اي خطأ يقوم بكل ما في وسعه لإخفاء ذلك ومنع ظهوره امام الجميع. وكثيراً ما ينجح في هذا. ومن مميزات مولود هذا البرج ايضاً انه يتسم بصفات قيادية ويصر على وضع المخططات لأي عمل بنفسه. كما انه يهتم غالباً بالتفاصيل، ما يساعده على تحقيق النجاح. وهو مفاوض بارع ومحاور غير قابل للاستسلام. ولهذا من الممكن ان توكل اليه المهمات الصعبة وذات الصفة الاستثنائية وخصوصاً في حال النزاعات العائلية والقضايا المهنية الشائكة والمعقدة. وبفضل دهائه وذكائه من الصعب الانتصار عليه في حال خوض اي خلاف معه. فهو قادر على اقناع الجميع بأن وجهة نظره هي الصائبة والصحيحة.

العذراء

الى جانب الذكاء الحاد والواضح يتميز مولود برج العذراء بالفضول وحب المعرفة والسعي الى جمع المعلومات العملية والمهمة. كما انه يتسم باليقظة الذهنية والقدرة على تذكر التفاصيل وفهم المعنى العميق للخطابات والاحداث. لكنه لا يهتم غالباً الا بالامور التي تجذب انتباهه وان كانت تلك غير المهمة بالنسبة اليه مصيرية. ومن صفاته ايضاً القدرة على تحليل شخصيات الآخرين. وهو ما يساعده على التعامل معهم بنجاح وعلى تسخير العلاقات الاجتماعية لخدمة مصلحته الخاصة. ولهذا السبب من الممكن ان يشكل رقماً صعباً في الكثير من المجالات وخصوصاً على المستوى المهني. وهو ايضاً يستغل ذكاءه من اجل تحقيق الشهرة حيث لا يتردد في التحدث عن انجازاته وعرضها خلال الجلسات المهنية والاسرية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولهذا يعتبر ايضاً من اكثر الابراج دهاء وذكاء وقدرة على تغيير المواقف والظروف بما يعود بالفائدة عليه وعلى كل المقربين منه.