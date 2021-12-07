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دول خليجية تحظر فيلما هوليووديا جديدا والسبب...

Lebanon 24
07-12-2021 | 05:00
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أكد موقع هوليوود ريبورتر أن فيلم (ويست سايد ستوري)  للمخرج ستيفن سبيلبرغ لن يعرض في السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعُمان والكويت.

وبحسب الموقع لم تمنح السعودية والكويت، حيث تشتد الرقابة على الأفلام، الفيلم شهادة العرض. أما في البلدان المتبقية، فقد طلبت الرقابة حذف بعض المقاطع لكن استوديوهات والت ديزني للترفيه، التي توزع الفيلم، رفضت ذلك. 

وكان من المقرر عرض الفيلم الخميس المقبل، حيث استعدت كبرى دور السينما في هذه الدول بالفعل لبثه، وفقا لهوليوود ريبورتر.

يقول هوليوود ريبورتر إن سبب منع العرض غير مؤكد، فيما علمت من مصادر أن القرار بسبب شخصية متحولة جنسيا. 

وتخضع كثير من الأفلام التي تحتوي على أي شيء يتعلق بقضايا مجتمع الميم في دول الخليح لرقابة صارمة. أما المثلية الجنسية فهي أمر غير قانوني.
 
ومنذ شهر حظرت دور العرض السينمائي في السعودية ودول خليجية أخرى عرض فيلم (الأبديون) على شاشاتها، بسبب مشاهد تتعلق بأبطال مثليي الجنس.

وانتقدت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، التي تلعب دور البطولة في الفيلم باسم المحاربة الأبدية ثينا،  هذا الحظر، وقالت: "أنا حزينة على هؤلاء (الجمهور). وأنا فخورة بمارفل (الشركة المنتجة) لرفضها حذف تلك المشاهد".
والعام الماضي، حظرت دور العرض في الكويت وعمان والسعودية فيلم أونورد من إنتاج استيديوهات بيكسار بسبب جملة تشير إلى علاقة مثلية.

وكان سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الذي فاز بجائزة السعودية الكبرى، الأحد، في جدة بعد سباق مجنون حافل بالحوادث والإثارة، ارتدى خوذة بألوان علم المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا (أل جي بي تي +) لزيادة الوعي بالقوانين المناهضة للعلاقات الجنسية المثلية في السعودية.
المصدر: الحرة
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