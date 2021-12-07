أبراج لا تتفق مع بعضها إطلاقاً.. تعرفوا إليها

العلاقات العاطفية تُساهم في تحقيق التوزان والإستقرار النفسي لكلا الطرفين، ولكن هناك بعض العلاقات العاطفية التي تبوء بالفشل قبل أن تبدأ نتيجة عدة أسباب، ولكل برج من الأبراج صفات ايجابية وسلبية، فإذا كانت علاقة الحب صحيحة لن تجد أي مشكلة في تقبل الشريك الآخر بكامل عيوبه، أما إذا شعرت بأنَّ هناك ما يجعلك لا تستطيع تقبُّل الطرف الآخر بجميع عيوبه، فاعلم أن هذه العلاقة لا تدوم طويلا، وأيضاً إذا لم تُضيف لك شيئاً هذه العلاقة في أوقاتك الصعبة فاعلم أيضاً أنَّ هذه العلاقة لا تدوم طويلا.

تعرفوا إلى الأبراج التي عليها عدم الإرتباط ببعضها البعض تحت أي ظرف من الظروف.

الحمل والسرطان

الحمل من الأبراج النارية التي تتمتع بالحيوية والنشاط، وهذه النوعية من الأبراج لا يمكنها أن ترتبط ببرج حسّاس ومحافظ مثل السرطان، وصحيح أنهما ليسا النقيض تماماً لكن العلاقة بينهما ستكون محبطة ومخيبة للآمال بشكل دائم، لأنَّ أولوية كل واحد منهما تختلف بشكل جذري عن الآخر، وبما أنَّ السرطان يملك شخصية خاضعة فسيجد نفسه في حالة من الخضوع الكلّي أمام شخصية الحمل العدائية.

السرطان والدلو

رغم أنَّ نمط حياة الدلو قد يجذب السرطان، لكن العلاقة التي تبدأ بالمرح والسعادة ستتحول خلال أشهر قليلة الى مصدر للإحباط واليأس، الدلو يُحب الحركة بينما يُفضل السرطان الهدوء والإستقرار، وهكذا سيجد الدلو نفسه في وضع يقيده ويجعله يشعر بالتعاسة ما يؤدي الى مشاجرات عديدة وحتى الى الخيانة.

الأسد والثور

إرتباط الأسد والثور أشبه بإصطدام قوّة مهولة بجسم لا يمكن تحريكه، عنيدان جداً ولكل واحد منهما أولويات تختلف بشكل جذري عن الآخر، الأسد يبحث عن المال والشهرة أما الثور فيبحث عن الإستقرار والآمان، وفي أي مشاجرة كانت لن يتراجع أي منهما عن مواقفه ولن يتقبَّلا بأي شكل من الأشكال أي تغيرات مهما كانت طفيفة.

العقرب والحمل

كلاهما يتمتع بشخصية مستقلة، لكن الصفة هذه التي جذبتهما الى بعضهما البعض في البداية ستتحول الى مصدر دائم للمشاكل، الحمل يُحب الغزل وجذب الإهتمام، بينما العقرب غيور بشكل يفوق الوصف، وهذا الإختلاف سيؤدي الى إنعدام الثقة في نهاية المطاف.

الجوزاء والسرطان

علاقة سيئة بكل المعايير، السرطان من الأبراج الحسّاسة جداً، بينما الجوزاء يفتقد اليها كلياً، والجوزاء يملك لساناً سليطاً ولا يهمه أي نوع من الأذى قد يلحق بالآخرين، ناهيك عن كونه من الأبراج اللعوبة، وعليه فهو سيتسبب بالأذى للسرطان بشكل دائم.

العذراء والأسد

يعشق الأسد إنفاق الأموال والعذراء بخيل، والخلافات المالية هي السبب الأول لفشل العلاقات والزيجات ومصير هذه العلاقة لن يختلف مصيرها عن غيرها بطبيعة الحال، الأسد يحب البذخ والظهور بينما العذراء من الأبراج المحافظة التي تحافظ على كل قرش تملكه، نمطان مختلفان تماماً لا يملكان أي جزئية مشتركة تؤسس لحياة زوجية سعيدة.

الميزان والجدي

شخصية الجدي المسيطرة وإصراره على أن تسير الأمور كما يشاء ستدفعه الى إستغلال الميزان الذي يسعى لإرضاء الجميع، الجدي المزاجي والمنغلق على نفسه لا يمكنه أن يتوافق مع الميزان الذي يحتاج الى التعبير عن نفسه ومشاعره بشكل دائم.

الثور والدلو

علاقة مصيرها الفشل حتى قبل أن تبدأ، البرجان هذان يختلفان لدرجة أنهما لن يتمكنا مهما حاولا منح بعضهما لو جزئية بسيطة مما يحتاج الى كل طرف، الثور يحب الإستقرار أما الدلو فيحب كل شيء عدا الإستقرار، والثور متملّك، بينما الدلو لا يمكنه أن يستمر ما لم يتمتع بحريته.

الحوت والأسد

الحوت الحسّاس والحالم والذي يتمتع بشخصية درامية لا يمكنه أن يستمر مع الأسد الذي يعيش من أجل الحصول على إعجاب الآخرين، غرق الحوت الدائم في عالمه الخاص يدفع الأسد الى حافة الجنون لأنّه من الأبراج التي تحتاج الى التواصل والى المديح الدائم.

القوس والجدي

يُحب القوس المزاح والإستمتاع بوقته ويملك شخصية مفعمة بالمرح وحب الحياة، أما الجدي فهو من الأبراج الجدية التي تملك في بعض الأحيان جانباً سوداوياً كئيباً، وسعادة القوس تُزعج الجدي بطبيعة الحال والعلاقة مصيرها الفشل من دون أدنى شك.

الدلو والعقرب

الدلو المغامر طيب القلب سيجد نفسه يغرق في سوداوية وغيرة العقرب المرضية، والعقرب سيقتل ما يجعل الدلو ما هو عليه، وسيخنقه بتملكه وإتهامه المتكرر له بالخيانة، التناقض التام في الشخصيات تُنهي العلاقة بشكل درامي، ولأنَّ العقرب يملك نزعة إنتقامية مدمرة فهو سيحطم قلب الدلو مرة تلو الاخرى حتى يدمره كلياً.

الحوت والجوزاء

يحتاج الجوزاء الى حريته، وإلا تحول الى مخلوق مزعج للغاية، وفي المقابل يحتاج الحوت الى الإستقرار الذي لا يمكن للجوزاء أن يقدمه له، الحوت يريد الحياة أن تشبه رواية خرافية جميلة بينما الجوزاء يريد المضي في سبيله، ينجذب الحوت والجوزاء الى بعضهما البعض دائما بشكل جنوني، لكن المشاكل سرعان ما تبدأ خلال المراحل اللاحقة.

العذراء والجوزاء

كل منهما يملك نظرة مختلفة تماماً للحياة، العذراء برج جدّي وعملي، بينما الجوزاء لا يمكنه حسم أي قرار مهما كان سخيفاً، ورغم أنَّ إرتباطهما من الناحية النظرية مثالي، لكن الواقع يؤكد أنَّ العذراء وفي مرحلة ما يفقد قدرته على تحمل شخصية الجوزاء المترددة.