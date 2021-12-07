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جثة على دراجة نارية... هكذا ودعوا صديقهم

Lebanon 24
07-12-2021 | 10:00
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بطريقة "غريبة" من نوعها، قامت مجموعة من الشباب في الإكوادور، بتوديع صديقهم المتوفي، عبر أخذ جثته بجولة على الدراجة النارية.

وأقدم أصدقاء الشاب المتوفي، إريك سيدينو، على رفع جثة صديقهم المقتول، بعد أن أطلق عليه مهاجمان النار بينما كان في طريقه لحضور جنازة، من نعشه في بورتوفيجو بمقاطعة مانابي بالإكوادور، وأخذوا جثته في جولة وداعية، وفق صحيفة "دايلي ميل".

ويظهر مقطع فيديو المجموعة وهي تضع جثته خلف سائق الدراجة، فيما يجلس صديق آخر خلف الجثة لتثبيتها أثناء الجولة، حيث شوهد حشد كبير أيضا كان قد تجمع لمراقبة هذه الواقعة الغريبة.

وزعمت المجموعة أنها حصلت على إذن من والدي إريك لتوديعه، لكن السلطات وصفت الحادثة بأنها "شاذة"، بينما لم تعتقل أيا من المشاركين في إخراج جثة الشاب من نعشه.

(دايلي ميل)
 
 

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