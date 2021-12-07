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منوعات
اعلامية قامت باجراء 7 جراحات في 21 يوما... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
07-12-2021
|
12:00
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كشفت الإعلامية المصرية إيمان الحصري جوانب أزمتها الصحية الأخيرة التي استمرت قرابة 8 أشهر، بعد سلسلة من الأخطاء الطبية.
وقالت الحصري: "أنقذوا حياتي قبل حتى ما أطلع على ألمانيا"، مشيرة إلى أنه خلال مرضها كان هناك أخطاء طبية ترتب عليها أخطاء أخرى.
وأضافت: "المفروض لما بيحصل مضاعفات في أي خطأ طبي في عملية يتم التعامل معه بشكل صحيح والتعامل مع الخطأ الطبي في حالتي كان خاطئا، وهو ما ترتب عليه مجموعة كبيرة من العمليات".
وأوضحت الحصري في حوارها لبرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، على فضائية "دي إم سي"، أن الإجراءات الطبية الخاطئة التي حدثت في حالتها تسببت في تدهور الحالة الصحية لها بشكل أكبر.
وأضافت: "ده خلاني في دوامة عمليات وعملت 7 عمليات في 21 يوما، وفي فترة من الفترات مكنتش حاسة بحاجة وكنت بين السما والأرض".
وتابعت: "في أحد مراحلي المرضية نقلت من المستشفى التي كنت بها، وحدث لي تسمم في الدم بسبب المشاكل الكثيرة والأخطاء الكثيرة في منطقة المعدة"، مؤكدة أنها عرفت أن الأسلوب والتصرف الطبي لو كان صحيحا لما حدث لها ما حدث.
وقالت: "في مرحلة من مراحل المرض فاكرة أن الطبيب قال لأخواتي خلصت كل حاجة معاها أدعولها، وهي كلمة قاسية، وهو قالهم خلصنا الطب، ولكن الصحيح أنه خلصنا الأخطاء فيها ومش هنعرف نعمل في حالتها حاجة".
(نوفوستي )
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