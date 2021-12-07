رجل تحرش بقاصرات...فعاقبنه النساء على طريقتهن (فيديو)

في مدينة فيساكاباتنام الهندية، تعرض رجل للضرب المبرح، من قبل أفراد عائلات ونشطاء بعض المنظمات النسائية الغاضبين، بسبب تحرشه بالطالبات القاصرات.

وأظهر مقطع فيديو النساء وهن يقمن بضرب رجل يدعى شينا راو قد تعرض لفتاتين أثناء توجههما لأحد المراكز التعليمية، وأساء إليهما بتصرفاته الخادشة للحياء، لحين وصول الشرطة واعتقاله.